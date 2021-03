paola-di-benedetto-in-tenuta-sportiva-incanta:-“vi-piace?”-foto

La dolcezza di Paola Di Benedetto e la sua bellezza sono ciò che più fanno innamorare di lei i suoi followers. Lei è il top.

Paola Di Benedetto, anche quando non è necessario, sa ammaliare e sa essere bella ed elegante. Succede anche quando indossa una tenuta per fare del sano movimento. È dote di pochi sapere imporre la propria bellezza pure in maniera involontaria. Non è un caso poi se la 26enne originaria di Vicenza piaccia a tutti e sappia fare incetta di likes e di commenti positivi sul suo profilo personale Instagram. Quel suo sorriso che trasmette dolcezza, in particolare, è come una arma invincibile alla quale tutti noi non possiamo fare altro che soccombere.

La ragazza si fa vedere in vesti da hip hop, con un berretto, una felpa larga e dei pantaloni sportivi. Molto bella la scelta dei colori, sgargianti e che si sposano bene tra loro. Un arancione che sta bene sul fucsia. Questo proposto da Paola Di Benedetto e realizzato per le strade di Milano è uno scatto pubblicitario, realizzato per fini commerciali. Qualunque azienda d’altronde può stare sicura di avere fatto la scelta giusta nell’essersi affidata a lei.

Paola Di Bendetto, un sorriso che scioglierebbe pure i ghiacciai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

La Di Benedetto è la testimonial perfetta, con quel suo bel visino angelico, la bellezza che sa irradiare e soprattutto, mai un episodio a macchiarne l’immagine. La foto in questione è davvero particolare. Paola ha sullo sfondo una strada di Milano sulla quale sta scorrendo il traffico che quotidianamente attraversa le strade del capoluogo lombardo. Sta passando un tram, catturato dalla fotocamera proprio durante il suo transito.

La calma serafica che è dipinta sul volto di Paola non contrasta ma anzi ben si sposa con la dinamicità in sottofondo. Alla fine questo post è piaciuto a tanti, con migliaia e migliaia di interazioni entusiastiche. Una città intera, oltre 33mila persone, ha messo il proprio personale ‘mi piace’ alla ragazza. Per un successo più che meritato.

