Paola Di Benedetto in un letto di ospedale | Il racconto shock dell’ex del GF Vip

Paola Di Benedetto ospedale – Solonotizie24

Fan in allerta per Paola Di Benedetto, soprattutto dopo che l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha condiviso una foto che la ritrae sdraiata in un letto di ospedale scatenando così il web. Un’immagine che arriva proprio in occasione della Festa della Mamma.

Paola Di Benedetto negli anni è stata spesso protagonista del gossip italiano soprattutto dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi grazie alla quale si è presentata al grande pubblico mettendosi in gioco anche nel ruolo d’influencer per numerosi brand di moda. In questo frangente, inoltre, non è mancato il racconto fatto della sua vita quotidiana comprese le crisi che nel tempo hanno animato l’amore con Federico Rossi.

Nel mirino dell’attenzione mediatica, come spiegato all’inizio del nostro articolo, troviamo la pubblicazione di una foto condivisa appunto da Paola Di Benedetto e nella quale racconta un momento molto delicato della sua vita vissuto al fianco della madre Antonella.

Paola Di Benedetto l’intervento al naso

In occasione di varie interviste Paola Di Benedetto parlando del suo corpo non ha mai nascosto di aver fatto ricordo alla chirurgia estetica per correggere una parte di sé che, come spiegato dalla stessa, non le piaceva molto.

Si tratta appunto dell’intervento di rinoplastica, realizzato diversi anni fa, appunto per rimodellare il naso in modo diverso dal suo ma comunque adatto al suo viso. Operazione, questa, che è diventata oggetto di discussione sul web proprio nel giorno dedicato alla Festa della Mamma.

“Ormai sui social si condivide di tutto…”

Nel mirino dell’attenzione mediatica in queste ore troviamo la foto che Paola Di Benedetto ha pubblicato nella sua pagina Instagram, scattata a poche ore dall’intervento di rinoplastica e al fianco (come sempre) della cara mamma Antonella.

Nel post in questione, infatti, è possibile leggere il ricordo di quei giorni trascorsi insieme alla signora Antonella e non solo: “Ormai qui sui social si condivide di tutto e quindi ho deciso di condividere anche io un momento super intimo con voi”.

L’ex del GF Vip e conduttrice di RTL continua dicendo: “In questa foto non concentriamoci su di me ma sulla mia mamma e sul suo sguardo in particolare. Era rimasta tutta la notte con me e la mattina era pronta per andare a lavorare. Ogni volta che guardo questa foto mi emoziono perché leggo tutto l’amore di una mamma verso la figlia. E mi rendo conto di quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Più cresco e più ti assomiglio, mi guardo allo specchio e vedo la mia mamma, e anche quando gli anni passeranno sarai sempre con me!”.