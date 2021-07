paola-di-benedetto,-nuovi-problemi-con-federico-rossi.-l’imprevisto-dopo-l’addio

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: problemi di gestione con la casa affittata insieme

L’addio tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi ha aperto la stagione del gossip estivo. La coppia, dopo circa due anni di amore, ha deciso di chiudere una storia che sembrava destinata a durare. Dopo l’esperienza di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip, dove ha trionfato, infatti la coppia aveva deciso di compiere un passo importante andando a convivere. Il cantante e la modella avevano preso casa a Milano e iniziato a vivere insieme in un nido d’amore su misura per loro. Ora però le cose sono cambiate per i due ragazzi che hanno ufficializzato la loro separazione attraverso i social all’inizio dell’estate. Dopo l’addio, un nuovo problema ha colpito Paola Di Benedetto e Federico Rossi e ha rivelarlo è stato proprio il settimanale Chi. A quanto pare infatti la casa in comune sarebbe un nodo ancora da sciogliere per la coppia.



Paola Di Benedetto convive ancora con Federico Rossi. Il nuovo gossip

“Nonostante si siano lasciati a mezzo social Paola Di Benedetto e Federico Rossi continuano ancora a vivere sotto lo stesso tetto”. Queste le parole riportate nella rubrica Chicche di gossip del settimanale diretto da Alfonso Signorini. A quanto pare perciò per Paola Di Benedetto e Federico Rossi dopo la fine della loro storia ci sarebbero ancora delle questioni pratiche da risolvere. Resta il fatto che la modella e il cantante stanno trascorrendo anche molti giorni di vacanza lontani da Milano. Federico Rossi si è concesso un viaggio di relax al mare con gli amici, mentre Paola Di Benedetto è stata paparazzata con Stefano De Martino a Napoli.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: chi lascerà l’appartamento di Milano?

Certo è che la convivenza tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto appare abbastanza strana, considerata la rottura della coppia. Sulle pagine del settimanale su citato si fanno pronostici su quali saranno i successivi passi della coppia e su chi tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto deciderà di traslocare. Insomma, al tempo le risposte.