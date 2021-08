paola-di-benedetto-rompe-il-silenzio:-“non-sto-frequentando-nessuno-al-momento”

Paola Di Benedetto smentisce l’ultimo gossip: “Non sto frequentando nessuno al momento”

Paola Di Benedetto dopo la fine della storia d’amore con Federico Rossi, continua a essere al centro del gossip. La modella e influencer ancora una volta ha smentito di avere una nuova fiamma, visto che nelle scorse ore dopo un’indiscrezione lanciata sul settimanale Chi su di lei, ha rotto il silenzio sui social.

L’ex vincitrice del GF Vip ha fatto sapere di non essere impegnata sentimentalmente, scrivendo queste parole: “Non sto frequentando nessuno al momento”.



Paola Di Benedetto fa un chiarimento sui social: “No. Non mi sono fidanzata”

La modella Paola Di Benedetto da quando si è lasciata con il noto cantante Federico Rossi si trova a leggere diversi scoop su di lei, riguardo la sua vita sentimentale. Dopo aver smentito il flirt con Stefano De Martino, l’ex vincitrice del GF Vip ha fatto chiarezza su un nuovo pettegolezzo che la riguarda. In particolare Paola non appena la sua amica Sara Daniele le ha fatto notare che sulle pagine del magazine Chi si evince che lei abbia trovato l’amore durante una vacanza in Spagna, non ha perso tempo per dire come stanno veramente le cose.

Paola dopo aver ironizzato sul fatto che si mormora di una sua relazione segreta con un ragazzo milanese, ha chiarito: “Ve lo dico con un selfie brutto. No. Non mi sono fidanzata“.

Paola Di Benedetto confessa: “Sto concentrando tutte le mie energie in radio”

Sempre nelle scorse ore, Paola Di Benedetto a uno dei suoi fan che le ha chiesto per quale motivo si è distaccata così tanto dai social ha risposto alla seguente maniera: “Perchè al momento sto concentrando tutte le mie energie in radio, ma torno presto”.

Successivamente l’ex gieffina dopo aver confessato che le fa sorridere il fatto che spesso molti utenti della rete chiedono consigli a chi come lei è influencer o a vari personaggi dello spettacolo dando per scontato che loro hanno la verità assoluta in mano, ha sottolineato: “Per la verità le nostre vite private sono tali e quali alle vostre se non peggio”.

