paola-di-benedetto-sulla-rottura-con-federico-rossi:-“le-cose-non-andavano…”

Paola Di Benedetto torna a parlare della rottura da Federico Rossi: “Le cose non andavano bene da mesi”

Oggi Paola Di Benedetto ha rilasciato una lunga intervista alla fanpage instagram Whoopsee. In questa circostanza la popolare soubrette ha parlato dei suoi progetti futuri e delle vacanze. Ad un certo punto il giornalista Santo Pirrotta le ha fatto presente che nel momento in cui ha annunciato la fine della storia con Federico Rossi molti sono rimasti senza parole perchè nessuno aveva capito dai social che ci fosse in atto una crisi. A quel punto Paola Di Benedetto ha confessato di usare i social solo ed esclusivamente per condividere momenti belli della sua vita, ammettendo poi che le cose con Federico Rossi non andavano bene ormai da diversi mesi:

“Era qualche mesetto che le cose non andavano come dovevano andare, fino a quando non abbiamo deciso di dividere le nostre strade e basta…”

Federico Rossi, Paola Di Benedetto confessa: “Siamo rimasti in ottimi rapporti”

Successivamente Paola Di Benedetto, sempre in questa intervista rilasciata a Santo Pirrotta su Whoopsee, ha poi tenuto a precisare che nonostante sia finita con Federico Rossi comunque è riuscita a rimanerci in ottimi rapporti:

“Ci vogliamo un gran bene…Tra noi è rimasto un affetto vero e sincero…”

Paola Di Benedetto, sempre al centro del gossip, ha poi dichiarato che spesso e volentieri sente telefonicamente il suo ex fidanzato Federico Rossi, il quale le racconta le sue giornate come se fosse un’amica: “Ci sentiamo per diverse cose: mi racconta della sua musica, del suo lavoro…E’ bella questa cosa…”

Paola Di Benedetto sul Grande Fratello Vip: “Meglio la mia edizione”

Il giornalista Santo Pirrotta per Whoopsee ha poi domandato a Paola Di Benedetto se è rimasta in contatto con i concorrenti dell’edizione del GF Vip che ha vinto. E l’ex di Federico Rossi ha risposto affermativamente: “Sento spesso Adriana Volpe, Antonella Elia, Andrea Denver e tanti altri…” Successivamente il giornalista ha chiesto a Paola Di Benedetto di esprimere una sua opinione sull’ultima edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi. E la showgirl, con estrema schiettezza, non ha fatto mistero di aver preferito la sua edizione: “Quest’ultima edizione è stata stremante…”