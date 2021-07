Volto storico della redazione sportiva della Rai Paola Ferrari non è esime da critiche e polemiche soprattutto sui social dov’è continuamente presa di mira per motivi diversi. La giornalista che in questi giorni è in prima linea come commentatrice degli Europei è stata più volte attaccata in rete per l’eccesso di luce che illumina il suo viso. Critiche al limite dello body shaming che in alcuni casi sono arrivate anche all’offesa ingiustificata.

Paola Ferrari solonotizie24

Paola Ferrari bersaglio degli haters

In molti sostengono perfino che il tempo d’apparire in video è per Paola Ferrari finito, potrebbe lavorare dietro le quinte e fare un turn over. Lei, che in più occasioni ha polemizzato con Diletta Leotta considerandola una bella ma non brava giornalista sportiva, ora si trova ad essere messa al centro delle polemiche proprio perchè considerata fisicamente inadeguata al video.

“Gentile @RaiUno ma davvero dobbiamo sorbirci #paolaferrari tutte le sante sere? Un po’ di turn over no? Ma non può lavorare in redazione a un certo punto? Per forza in video? Nuove leve? Non dico la @DilettaLeotta però…” ha scritto un utente su Twitter. C’è anche chi ha preso le difese della giornalista ricordando che Paola da qualche mese combatte con un cancro al viso che le ha dato non pochi problemi e probabilmente le luci aiutano a nascondere i segni della malattia.

Paola Ferrari fonte Instagram

Leggi anche —->Paola Ferrari, avete mai visto la figlia? Due gocce d’acqua, bellissima

Paola Ferrari e il cancro al viso

Nel 2019 Paola Ferrari ha rivelato sui social d’aver contratto questa particolare patologia, e ha invitato tutti alla prevenzione. La giornalista non ha esitato a mostrare i segni sul viso del suo malessere per questo le critiche che da sempre riceve sono davvero inopportune.

Leggi anche —->Nicola Porro, qual è il titolo di studio del giornalista di Quarta Repubblica

Un utente ha infatti ricordato a chi ha criticato il ruolo di Paola che la giornalista negli ultime mesi non è stata bene e questo accanimento è ingiustificato: “Paola Ferrari sta combattendo contro un brutto carcinoma al viso. Smettete di prenderla in giro. Basta. Davvero basta, vi prego.”