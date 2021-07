paola-marella,-quel-brutto-momento-legato-a-problemi-di-salute:-“coinvolgimento-importante-del-cuore”

Paola Marella lo confessa adesso, ha vissuto un brutto momento legato a problemi di salute.

Paola Marella lo confessa adesso, quel brutto momento legato ai suoi problemi di salute (fonte instagram)

Amatissima conduttrice, Paola Marella è impegnata con il suo nuovo programma in onda su Sky, Un sogno in affitto. Qui, l’agente immobiliare gira, visitando case lussuose, e non mancano i set cinematografici. E’ conosciuta in particolar modo per le sue trasmissioni su Real Time. Ogni suo format ha avuto un grande successo, tanto da essere oggi, popolarissima e apprezzatissima.

Leggi anche Dopo 26 anni di matrimonio il regista sconvolge tutti: si separa da sua moglie

La bellissima e bravissima conduttrice, in un’intervista rilasciata a Panorama, si è soffermata su vari punti, e ha parlato del brutto momento legato ai suoi problemi di salute, dopo aver contratto il Covid.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e intrattenimento! Clicca qui!

Paola Marella parla di problemi di salute: è successo dopo aver contratto il Covid

Ebbene, la nota conduttrice Paola Marella, in una lunga intervista rilasciata a Panorama, ha parlato del suo rapporto con la televisione, e di quanto successo in questo ultimo anno. La bellissima e bravissima agente immobiliare ha raccontato di essersi trovata ad affrontare un periodo molto difficile, quando ha contratto il Covid, e tutte le conseguenze che ha portato.

Leggi anche Qui è un tenerissimo bambino in compagnia della sua mamma, oggi non si fa altro parlare di lui: è proprio lui

La Marella ha confessato che quando ha contratto il covid, non aveva avuto sintomi gravi, ma le conseguenze sono state molte forti: “Il virus ha lasciato strascichi con un coinvolgimento importante del cuore. Ho completato gli ultimi accertamenti e si è sistemato tutto. Sono stata curata a casa con una terapia nonostante non ci fosse un protocollo chiaro, poi purtroppo sono sopraggiunte una miocardite e una pericardite che ho curato al meglio grazie al mio cardiologo e una brava ematologa”, ha raccontato la conduttrice.

Paola, a quanto pare, dopo aver contratto il Covid-19, si è trovata ad affrontare delle conseguenze importanti, che hanno coinvolto il cuore. Adesso, dice di star bene e di essere stata molto fortunata.