paola-perego-a-belve,-“mio-marito-mi-ha-fatto-leggere-i-messaggi-di-alcune-mie-colleghe-che-pur-di-lavorare-gli-scrivono-…”

Paola Perego bravissima e famosissima conduttrice televisiva, moglie di uno degli agenti dei vip più famoso d’Italia, Lucio Presta è andata ospite da Francesca Fagnani a Belve e si è raccontata molto svelando anche alcuni particolari della sua vita che nessuno conosceva.

Paolo Perego svela alcuni particolari della sua vita

Paolo Perego, ospite di Francesca Fagnani a Belve, la trasmissione che va in onda su Rai2, si è messa a nudo ripercorrendo alcuni momenti della sua vita anche molto dolorosi.

Ha parlato sia della sua vita privata che della sua vita lavorativa a proposito della quale ha detto: “Mio marito, che è una persona moralmente molto onesta, se deve proporre una persona per un programma non proporrà mai me. Per la paura che pensino che mi proponga perché sono sua moglie. Quindi rispetto a quelli che assiste io sono svantaggiata, ma dall’altro lato sono avvantaggiata perché ho il numero uno in casa e posso chiedergli consiglio anche a mezzanotte”.

Invece, delle colleghe ha detto: “Molte di queste dello spettacolo che fanno finta di essere amiche, poi mandano messaggini ambigui a mio marito perché pensano di fare carriera. Non posso fare nomi. Molte di queste non sanno che mio marito mi dà il suo telefono senza problemi. La voglia di fama è una brutta bestia”.

E poi, Paola Perego ha raccontato un momento molto difficile della sua carriera: “Sono stata il capro espiatorio nella chiusura di Parliamone sabato … Chi mi diceva di essere raccomandata? All’inizio ci soffrivo. Poi ho pensato che mi offendeva questa cosa, perché mi so far raccomandare male. Rispetto alle cose fatte da mio marito non sapevo farmi raccomandare, quindi mi davano della stupida”.

E poi, ancora: “Cosa mi offende? Che la gente pensi che io non me ne accorga”. E, a proposto dei torti subiti, ha raccontato: “La più sporca è stata la chiusura di Parliamone sabato. Era il modo politico per eliminare un personaggio Rai. Io sono stata il capro espiatorio ma ho pagato veramente un prezzo troppo alto”. Il programma finì nella bufera quado in trasmissione si fece un elenco in base al quale si diceva perchè le donne dell’Est erano preferite a quelle italiane e, a questo proposito, la Perego ha detto: “Era ironica … Lo stesso elenco e lo stesso argomento era stato fatto a La Vita in diretta tre settimane prima e ce lo passarono visto che avevamo pochi soldi”. E poi, ancora: “Ero sulle prime pagine dei quotidiani e dei giornali, pensavo ci sarei finita solo da morta”.

E poi ha anche svelato che non è sempre facile essere la moglie di Presta e che più che vantaggi, lei è stata penalizzata: “E’ successo che gli chiedessero di fare delle cose, lui dicesse no e improvvisamente saltava il mio programma”.

Paola Perego racconta i suoi attacchi di panico

Paola Perego ha sofferto di attacchi di panico e ha rivelato: “Ho pensato che sarebbe stato meglio morire … Però, poi avevo anche paura della morte, quindi ero come il cane che si morde la coda. In quello stato sei veramente prigioniera, sei prigioniera, non c’è un’altra spiegazione”.