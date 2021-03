paola-perego,-il-ricordo-doloroso-commuove:-“ovunque-tu-sia”-foto

Una commossa Paola Perego rinnova il recente dolore che l’ha travolta. Lei, come tanti altri, ha perso qualcuno per via del virus.

Paola Perego non ha ancora superato la scomparsa del padre. La dolorosa perdita avvenne a dicembre e nonostante ora siano passati dei mesi, la presenza dell’amato genitore è ancora molto forte. Così come lo è la mancanza. L’uomo spirò purtroppo per complicazioni legate alla sua riscontrata positività. La conduttrice televisiva originaria di Monza ora ricorda proprio suo padre, che avrebbe compiuto gli anni nella giornata dell’8 marzo.

La 54enne presentatrice ha utilizzato poche ma significative parole. “Buon compleanno papà, ovunque tu sia”, con tanto di cuore e di foto che la ritraggono insieme a lui, in un momento di felicità appartenente al passato. Questo pensiero ha destato la commozione ed il rispetto da parte di tanti. Ci sono anche numerosi altri vip che hanno dimostrato vicinanza a Paola Perego, con un semplice ‘mi piace’ o con dei messaggi veri e propri.

Parola Perego, lei ha intervistato Simona Ventura che è positiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Come nel caso di Sandra Milo, che a Paola ha rivolto una frase molto bella. “Tuo padre è proprio accanto a te. Chiunque non ci sia più in realtà è presente sempre e manca soltanto con il corpo”. Tra l’altro anche lei si era ammalata ed aveva mostrato dei sintomi evidenti, risultando molto sofferente per alcuni giorni. Per fortuna poi la situazione fisica è migliorata e lei si è ripresa del tutto.

La Perego tornerà in televisione con il suo programma ‘Il Filo Rosso’ alle ore 14:00 su Rai 2. Sua ospite sarà la collega Simona Ventura, che a sua volta è risultata positiva e ha dovuto rinunciare per questo a presenziare come ospite al Festival di Sanremo. Oltre alla Ventura risultano positivi ed attualmente in quarantena il marito Giovanni Terzi e la figlia adottiva di lei, Caterina, di 13 anni.

