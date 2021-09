Paola Perego spara a zero sul famosissimo collega Rai: “E’ più donna di me ma lo nasconde”. Fan sotto choc

Citofonare Rai2, Paola Perego senza peli sulla lingua: “Ho lavorato con uomini che erano più primedonne di me” Si è svolta ieri, mercoledì 29 settembre 2021, la conferenza stampa di presentazione di Citofonare Rai2, il programma che Paola Perego condurrà con Simona Ventura a partire da domenica 3 ottobre nella fascia oraria del mezzogiorno.

Si è parlato della nuova trasmissione ma non solo: nel corso della conferenza stampa Paola Perego si infatti tolta anche qualche sassolino dalla scarpa dichiarando: “Io e Simona siamo molto complici. Non conta essere donne o uomini, conta lavorare con persone intelligenti che vogliano il bene del programma. Ho lavorato con tanti uomini che erano molto più primedonne di me!” Ha poi aggiunto: “Per noi l’importante è che il programma funzioni, non chi parla di più o chi parla di meno tra le due”.

Paola Perego pronta per la conduzione di Citofonare Rai2 con Simona Ventura: “Non ci siamo ispirate a nessuna coppia”

Parlando invece dello stile della conduzione di Citofonare Rai2, sicuramente particolare perchè non capita tutti i giorni di vedere due donne insieme alla guida di un programma, Paola Perego, come leggiamo su TvBlog, ha dichiarato: “Non ci siamo ispirate a coppie femminili celebri, noi due siamo molto diverse”. Ha poi ironizzato: “La mia domenica mattina di solito è una pacchia, resto in pigiama fino a mezzogiorno dato che i miei figli non vivono più con me”.

Citofonare Rai2, Paola Perego e la conduzione con Simona Ventura: “Cercheremo di fare tutto insieme”

Niente spazi separati: “Faremo tutto insieme” ha anticipato Paola Perego. Intanto in questi giorni sta circolando il promo di Citofonare Rai2, nel quale le due conduttrici si mostrano in accappatoio!

“Citofonare Rai2” con Paola Perego e Simona Ventura, si comincia domenica alle 11.15: tra giochi, interviste, ricette e brunch in studio

Paola Perego e Simona Ventura, due donne in conduzione. Insieme. Due amiche completamente diverse, come entrambe sottolineano, che si prenderanno in giro. Citofonare Rai2, il primo programma tutto rosa, come ha sottolineato il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo. Si comincia domenica alle 11.15. Si va in diretta fino al Tg2 delle 13. Tornano i fagioli di Raffaella, lo stesso gioco lanciato dalla Carrà, si scoprirà la domenica nelle famiglie e grazie al Fai si andrà alla scoperta di luoghi e dimore unici.

Le Rubriche del nuovo programma

Brunch in studio, in cui cuochi e esperti di cucina illustreranno ricette alla portata di tutti. L’intervista vip. I “Vicini di casa” Cloris Brosca e Paolo Lanza racconteranno le più comuni vicende dei condomini italiani. Il “Frigo dei vip”, in cui Tinto (nome d’arte di Nicola Prudente) porterà gli spettatori alla scoperta delle abitudini culinarie degli ospiti. Le incursioni del Corriere/portiere, un talent in cui una persona comune svelerà un talento speciale o una passione nel corso del programma. L’ospite della rubrica “L’intervista vip” della prima puntata sarà Sabrina Salerno che ripercorrerà con Paola Perego e Simona Ventura la sua carriera.

