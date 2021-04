Paola Turani e i problemi con la gravidanza, il video del test in bagno quando si scoprì incinta

Paola Turani e Riccardo Serpellini saranno genitori. A dare la lieta notizia è stata lei, l’influencer che ieri ha caricato una foto su Instagram per comunicare ai suoi followers che la famiglia si allargava. La gioia è stata talmente incontenibile che la Turani ha voluto condividere anche il video che ha girato nel bagno da sola lo scorso gennaio, quando fece un test di gravidanza e scoprì di essere incinta dopo aver sofferto molto per un bambino che faticava ad arrivare. In accompagnamento al commovente video, ha scritto:

Era il 26 gennaio, avevo un ritardo di sei giorni e mai come in quel mese stavo aspettando l’arrivo del ciclo. Quel ritardo però non era normale.. perchè sono sempre stata così puntuale. Sono corsa in farmacia e nel pomeriggio ho deciso di fare il test. Ero a casa da sola. L’attesa guardando lo schermo del test di gravidanza, quei minuti che sembravano infiniti e poi il risultato “INCINTA 3+” 💜 Non potevo credere ai miei occhi, sono rimasta pietrificata per qualche secondo e avrò ripetuto “non ci credo” almeno cento volte! (avremo modo di parlare del perchè, così capirete meglio) Poi ho iniziato a tremare e a piangere. Ininterrottamente. Che felicità!! Così felice che avrei voluto urlarlo al Mondo in quel preciso istante!! Così felice che voglio rendere partecipi anche voi di questo bellissimo momento e beh, poi quando senti battere il suo cuoricino per la prima volta si ferma il tempo… grazie vita, GRAZIE PER AVERMI FATTO PROVARE QUESTA GRANDE EMOZIONE.

I problemi avuti con la gravidanza nello sfogo del 2020

Era aprile 2020 quando Paola Turani si sfogò su Instagram per chiedere di smetterla di rivolgere sempre la stessa domanda alle donne che non hanno figli. Incanalò tutta la frustrazione forse di un momento difficile da verbalizzare, complicato da condividere e anche da spiegare, e ne uscì un post fiume che sensibilizzò molto la sua community (e non solo). La Turani si abbandonò a questo lungo sfogo e tentò di prendere distanza con la sofferenza che stava provando, qualcosa che la stava costringendo a fare i conti con il suo istinto materno e l’incapacità di poterlo sentire davvero (e concretamente) possibile: