Paola Turani futura mamma ha svelato il sesso del bebè: “È stata una sorpresa”

Paola Turani e Riccardo Serpella saranno genitori di un maschietto. La coppia ha ufficializzato la notizia pubblicando il video del loro primo “baby shower”, con palloncini, festoni colorati e coriandoli rigorosamente blu che hanno svelato il sesso del bebè in arrivo. “Abbiamo voluto vivere questo momento con le nostre famiglie, che come me non sapevano fosse un maschio. L’unico a saperlo era Ricky”, ha spiegato l’influencer alle sue follower il giorno dopo la bella notizia. “Siamo felicissimi, il sesso era indifferente. Sarebbe andata bene qualunque cosa, anche se Ricky ha sempre desiderato un maschio e il una femmina. Comunque me lo sentivo”, ha raccontato la Turani ancora emozionatissima. “Ero talmente agitata che ancor prima di scoprire il sesso ho avuto un momento di crisi e sono scoppiata a piangere”.

Paola Turani e i problemi con la gravidanza

Ad aprile del 2020 l’influencer bergamasca si era lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram, chiedendo ai suoi follower che smettessero di chiederle sempre perché non aveva ancora un figlio. Paola Turani ha passato momenti molto difficili nella sua vita privata perché, pur volendo diventare mamma, nella relazione con il marito Serpella ci sono stati problemi di infertilità. “Fate male”, si era sfogata, “e lo dico per tutte le donne che come me non sono madri: perché magari non vogliono avere figli e non deve interessarvi sapere il motivo, magari non tutte hanno i vostri stessi obiettivi di vita; perché magari una coppia lo desidera ma non arriva”.

Quando Paola Turani ha scoperto di essere incinta

Ad inizio aprile 2021 Paola Turani ha dato la bella notizia, caricando una foto sul suo profilo Instagram per comunicare la tanto attesa gravidanza. La gioia è stata incontenibile, tanto che l’influencer ha voluto condividere anche il video girato nel suo bagno di casa quando il test è risultato finalmente positivo: