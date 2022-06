paola-turci-sposa-francesca-pascale,-tutto-sul-matrimonio:-dove-e-quando

Paola Turci e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi convolano a nozze sabato 2 luglio

Fiori d’arancio per la cantante romana e Francesca Pascale, conosciuta soprattutto per aver avuto una lunga relazione con l’ex Premier Silvio Berlusconi. A renderlo noto è Leggo che ha svelato la data del matrimonio, il luogo in cui si svolgerà ed altri dettagli della cerimonia. La coppia, pur essendo molto riservata e non avendo rilasciato dichiarazioni in merito, sta insieme da anni ma la loro relazione è stata resa nota tramite delle paparazzate dal settimanale Oggi nell’agosto del 2020 e di recente allo stesso magazine la cantautrice ha chiarito il suo punto di vista sul gossip ed i pettegolezzi:

“Avrei potuto mangiarci sul quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi.”

Adesso le due sono pronte per l’ulteriore passo del matrimonio. Infatti le nozze saranno celebrate sabato 2 luglio.

Francesca Pascale sposa la cantante romana: le nozze saranno in forma ristretta in Toscana

Sempre dal sito su citato Leggo si apprendono anche ulteriori dettagli sul matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale. Innanzitutto la cerimonia si terrà in Toscana, più precisamente a Montalcino, nel Senese si ipotizza addirittura nello sfavillante castello di Velona secondo i ben informati. La cerimonia inoltre si terrà in forma ristretta con pochi invitati, solo i più intimi e lontano dai riflettori. Anche il silenzio sui social sul lieto evento sia da parte della cantante che della sua compagna sembra confermare la proverbiale voglia di riservatezza dell’artista.

La cantante sposa la sua compagna il 2 luglio: gossip accesso sulla coppia

Sabato quindi ci saranno le nozze tra Francesca Pascale e Paola Turci. La prima è una giovane napoletana di 36 anni, ne compirà 37 nelle prossime settimane, nota per la sua lunga relazione, durata più di 10 anni con Silvio Berlusconi. La cantautrice romana, invece, non ha bisogno di molte presentazioni. Dopo aver debuttato a Sanremo vincendo la categoria Emergenti con il brano Bambini è diventata una delle cantautrici più apprezzate nel panorama musicale italiano. Sfrontata e grintosa sul palco ma riservatissima sulla sua vita privata di lei si sa solo che prima di conoscere la Pascale è stata a lungo sposata con il giornalista Andrea Amato.

