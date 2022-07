Paolo Battaglia La Terra Borgese: «Osservazione di psiche e techne nella mostra Ex Voto | Artisti per Rosalia» a Palermo

PALERMO | Spiccano le opere di Ghislain Mayaud, Momò Calascibetta e Guglielmo Manenti a Palazzo Costantino e Palazzo Di Napoli: è la sintesi del critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese dopo essersi recato a visitare l’esposizione durante il suo allestimento. Conclude il Critico: a Palermo una profonda osservazione di psiche e techne, quella della mostra Ex Voto|Artisti per Rosalia: un florilegio egregiamente curato da Andrea Guastella.

Nei due palazzi ai Quattro Canti di proprietà di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, dal 13 al 24 Luglio la partecipativa di 87 artisti in 12 percorsi costituisce l’omaggio alla città di Palermo e alla sua patrona con Le Vie dei Tesori.

Rivela l’obbligo dell’arte quale strumento di sintonia e di ossequio per l’ecologia oltre che di segnalazione contro ogni abbandono o incuria.

Quale sia il filo logico delle opere di quasi cento artisti uniti lo abbiamo chiesto a Paolo Battaglia La Terra Borgese, ed ecco la risposta: «La fonte di questi studi è naturalmente costituita in gran parte dalle confessioni degli stessi artisti, ed è comune a molti di essi lavorare per molto tempo alla ricerca di una felice intuizione che rischiari, nella necessità che un meccanismo psichico si organizzi e riesca, alla fine, a produrre un risultato positivo unico, partecipativamente, e dunque in maniera ricca e colta secondo il tema trattato».

Ex voto. Artisti per Rosalia è organizzata nei giorni del Festino dalla Fondazione Le Vie dei Tesori.

Inaugurazione: mercoledì 13 luglio alle 16

Orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 21.

Il 13 luglio apertura fino a mezzanotte; il 14 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20,30

Ingresso: via Maqueda 217 | Palermo

Coupon 3 euro sul sito www.leviedeitesori.com