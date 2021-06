paolo-bonolis-compie-gli-anni,-gli-auguri-dell’ex:-in-quali-rapporti-sono

Laura Freddi festeggia oggi i 60 anni di Paolo Bonolis. Ecco le parole rilasciate dalla conduttrice che hanno fatto ingelosire la moglie Sonia.

Paolo Bonolis oggi compie 60 anni. Il mattatore di Canale Cinque ha raggiunto un traguardo importante per al sua vita e carriere professionale. In queste ore sono moltissimi i colleghi ed amici che gli hanno fatto sentire il loro affetto con messaggi di auguri. Tra questi anche una persona per lui molto speciale, intervistata per l’occasione da Novella 2000, ovvero Laura Freddi.

Laura e Paolo sono stati assieme circa tre anni agli inizi degli anni Novanta quando lei aveva 19 anni e lui 30, un bellissimo rapporto che vive ancora nei loro ricordi di gioventù.

I due si conobbero quando Paolo Bonolis era reduce da un matrimonio e da due figli, Stefano e Martina nati dall’amore per la psicologa statunitense Diane Zoeller. Ci siamo messi insieme “quando si era separato già da un po’ e l’ex moglie viveva in America con i bambini”. Ma sentiamo l’augurio che la showgirl gli ha rivolto.

Laura Freddi e la dedica speciale a Paolo: ecco le sue parole

“Un bel giro di boa per Paolo. E l’anno prossimo toccherà a me, anche se si tratta di dieci anni in meno. Comunque sono solo numeri” ha detto Laura Freddi al settimanale nell’esordire la sua intervista.

Cosa gli augura per questo giorno speciale? La showgirl non ha dubbi. Di “festeggiare un compleanno speciale, in famiglia. Con chi gli vuole bene, in serenità. Io gli voglio un gran bene, lui lo sa. Cosa gli regalerei? Qui si va sul difficile. Mi verrebbe da dire film e libri. Ma il problema è che Paolo è un divoratore. Ha letto di tutto e ha visto di tutto. Quindi non saprei cosa regalargli… Anzi no, un’idea ce l’ho: un buono da spendere in libreria. Così il libro se lo sceglierebbe lui e io sarei sicura di non sbagliare”.

Laura ammette che la differenza di età tra i due non si è mai percepita, “un eterno Peter Pan”, spiega. La storia tra di loro è terminata a causa i percorsi di crescita diversi ma il rapporto è ancora ben solido.

Ho un bellissimo rapporto con Paolo e sua moglie Sonia Bruganelli. Abbiamo appianato, chiarito tutto. Azzerato ogni diceria. Non riusciamo a vederci per via del lavoro e della situazione sanitaria. Ma sono contenta e felice dell’amicizia che ci lega.

Nessun problema di gelosia dunque, Sonia può dormire sogni tranquilli accanto al compagno di vita.