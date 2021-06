paolo-bonolis-e-sonia-bruganelli,-la-prima-volta-fu-imbarazzante:-che-vergogna

La prima volta tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli fu imbarazzante, ecco come andarono realmente le cose.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli (Foto dal Web)

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono ormai sposati da circa venti anni e nonostante negli ultimi tempi spesso ci sono state indiscrezioni su una presunta crisi tra i due, in realtà la coppia sembra rimanere saldamente insieme. La famiglia è completata dai tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Prima di conoscere nel 1997 la sua attuale moglie, il presentatore di Avanti un Altro, ha avuto altre relazioni e un altro matrimonio. Infatti, nel 1983, ad appena 22 anni si sposò con Diana Zoeller, una psicologa americana. Dalle loro nozze che terminarono nel 1988, nacquero Stefano e Martina.

In seguito alla fine del suo primo matrimonio, si fidanzò con Laura Freddi, showgirl e presentatrice, conosciuta durante la trasmissione Non è la Rai. Recentemente è diventato per la prima volta nonno, infatti sua figlia Martina Bonolis ha avuto un figlio nel 2020.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ecco come si sono conosciuti.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono conosciuti nel 1997 grazie alla trasmissione Tira e Molla, in cui l’imprenditrice aveva partecipato a qualche televendita. Per il presentatore di Mediaset fu un vero e proprio colpo di fulmine, infatti fece in modo di farla venire altre volte.

Sonia Bruganelli ha raccontato la loro prima uscita che è stata davvero strana. Infatti, andarono al cinema a vedere un film ma affianco a lei non si sedette Paolo Bonolis, bensì il suo storico collega e amico Luca Laurenti. Questo perché il presentatore si presentò in ritardo.

Chiaramente adesso è un bel ricordo su cui farsi due risate. L’imprenditrice ha anche confessato che inizialmente non è stata facile la relazione. Ha affermato che il conduttore era circondato da tante belle ragazze che ci provano con lui. Però alla fine, è andata tutto bene, infatti da quel lontano 1997 ad oggi, non si sono mai separati.