Paolo Bonolis è una furia, nessuno l’aveva mai visto così, prima: cosa è successo

Paolo ha parlato in maniera diretta, dando la sua opinione in merito a una questione inaspettata e che lo riguarda da vicino.

Paolo Bonolis, presentatore tv (Instagram)

Paolo Bonolis è un nome e una garanzia. Ogni volta che un programma è nelle sue mani, è poco ma sicuro che si trasformerà in un alto numero di ascolti. La sua carriera, che si può definire sconfinata, a quasi quarant’anni di esperienza televisiva, ha raggiunto molti ottimi traguardi.

Nel corso degli anni, poi, è spesso stato simpaticamente affiancato da Luca Laurentis, la sua spalla preferita. Gag e momenti di pura comicità sono un leitmotiv delle trasmissioni che hanno fatto tanto divertire gli italiani.

Numerosi sono gli esempi che si potrebbero fare tra Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, e il game show ancora in onda Avanti un altro!.

Ora, comunque, come molti altri suoi colleghi, si sta godendo il suo merito riposo estivo. Tuttavia, per la prossima stagione ci attende una sorpresa che non ci aspettavamo. E riguarda proprio la famiglia Bonolis.

In ultima analisi, se qualcuno sospetta che Paolo decida di cambiare rotta, ritornando in Rai, al momento, grazie anche alle proposte interessanti di Mediaset, è difficile che la cosa si concretizzi.

Ecco che cosa ha detto Bonolis riguardo a una grande novità

Ma vediamo che cos’ è successo nelle ultime ore. Come sappiamo, il presentatore romano non è di certo uno che si fa molti problemi, le cose le dice in faccia, e anche questa volta, quindi, la sua opinione è arrivata dritta e chiara.

Paolo insieme alla moglie Sonia (Getty images)

Ebbene, ormai pare che sia veramente ufficiale. La moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli sembra che dal prossimo anno vestirà i panni di opinionista. Il programma in questione a cui prenderà parte è il Grande Fratello Vip, la sesta edizione che sarà nuovamente capitanata da Alfonso Signorini.

Insomma, una notizia che ha lasciato tutti di stucco e che fa scattare una sorta di curiosità per l’esordio televisivo di una donna che per lungo tempo abbiamo conosciuto solamente in qualità di moglie di uno dei volti più amati del piccolo schermo.

Sonia è un’imprenditrice e tempo fa aveva anche ideato una collezione di t-shirt ispirata al programma Avanti un altro!. Tuttavia, proprio Bonolis in prima persona ha utilizzato il suo solito stile ironico per commentare l’inizio dell’avventura a Canale 5 della Bruganelli.

Paolo, infatti, ha voluto dare un avvertimento soprattutto al direttore di Chi, al timone della trasmissione. Facendo riferimento al caratterino della moglie ha detto: “E mo so c***i tuoi”.