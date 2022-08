Paolo Bonolis ed Enrico Brignano: Ora si odiano. Non si rivolgono nemmeno più la parola, “tutta colpa del funerale”

Paolo Bonolis ed Enrico Brignano sono due volti amatissimi della televisione italiana. Il primo è tra i più noti conduttori, padrone di tantissimi programmi, in particolare della Mediaset. Il secondo è un comico, cabarettista, showman, attore, regista e doppiatore. Entrambi romanacci doc e detentori di successo e fama. Hanno sempre avuto una bellissima amicizia tanto che anche le rispettive mogli, Sonia Bruganelli e Flora Canto erano migliore amiche.

Negli ultimi tempi, però, qualcosa è cambiato tanto da porre fine allora loro longeva amicizia. In realtà, tutto è venuto a galla nel giorno del matrimonio di Brignano. Quest’ultimo, dopo tantissimi anni di fidanzamento e due figli con Flora Canto, è convolato a nozze il 30 luglio in una bellissima location a Ladispoli. Tra gli ospiti c’erano tantissimi personaggi famosi ad omaggiare i neo sposi, tra cui Matilde Brandi e Tosca D’Aquino.

A mancare, però, sono stati i coniugi Bonolis. Questi ultimi non sono stati proprio invitati e ciò è stato oggetto di chiacchiericcio al matrimonio. Una fonte anonima ha rivelato tali dichiarazioni al settimanale Di Più Tv: “Al matrimonio si è parlato molto dell’assenza di Bonolis. Sonia e Flora un tempo erano molto amiche, anche per via del rapporto dei loro compagni: poi è successo qualcosa. Non è molto chiaro il motivo del disaccordo. Fatto sta che ora non si rivolgono più la parola e non si parlano neppure Enrico e Paolo Bonolis.”

In seguito al giorno delle nozze, alcuni utenti instagram hanno chiesto alla Bruganelli se, effettivamente, avesse litigato con Flora Canto e la risposta è stata affermativa in modo molto schietto. In realtà, la situazione tra le due donne è davvero degenerata: le due si mandano delle frecciatine via social. La moglie di Brignano ha addirittura criticato Sonia per il suo stile vita, in particolare quando ha ostentato di poter permettersi di viaggiare con un jet privato.

La Canto ha, infatti, dichiarato che “è facile godere di certi privilegi quando si è sposati con uno dei presentatori più importanti della televisione italiana”. Ma qual è stato il vero motivo di tutto questo astio? A quanto pare, risale al giorno dei funerali di Gigi Proietti, scomparso due anni fa. Brignano considerava il grande attore come un fratello oltre che il suo maestro tanto che, in quel triste giorno, era un uomo distrutto.

Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni, ad un certo punto, nel mezzo della funzione che si è svolta a Roma, Paolo Bonolis è stato allontanato da Enrico perché avrebbe pronunciato una battuta poco felice nei suoi confronti. Nonostante, in seguito, le due famiglie abbiano tentato di smorzare la vicenda, in realtà Enrico proprio non è riuscito a perdonare il gesto di colui che era un suo amico stretto e, di conseguenze, anche le due donne si sono allontanate. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

