Paolo Bonolis gela tutti: “Non avrà un futuro”, nessuno avrebbe mai voluto saperlo

In occasione dei suoi sessanta anni, Paolo Bonolis si è lasciato andare ad una rivelazione che gela tutti: cos’è successo.

Paolo Bonolis gela tutti: “brutta” rivelazione. Fonte Foto: screenshot video Instagram

Festa grande per Paolo Bonolis per i suoi 60 anni. Proprio nei giorni scorsi, il simpaticissimo romano ha festeggiato il suo compleanno. E, sulle pagine del settimanale “Chi”, non ha potuto affatto fare a meno di fare un bilancio di questi anni e, soprattutto, della sua carriera. Attualmente in vacanza per una nuova stagione televisiva davvero indimenticabile, sembrerebbe proprio che il buon Bonolis stia in fase di lavorazione di nuovi progetti. E non siamo noi a dirlo, sia chiaro. Piuttosto, è stato proprio il diretto interessato a svelare tutti i dettagli.

Sulle pagine del settimanale “Chi”, infatti, Paolo Bonolis non soltanto ha espresso la sua opinione in merito al Festival di Sanremo, Pippo Baudo e sua moglie come opinionista al GF Vip, ma ha anche rivelato un’importante novità sul suo futuro lavorativo. Proprio prossimamente, infatti, il conduttore firmerà il suo rinnovo con Mediaset. Ed è proprio in merito a questo che, purtroppo, il simpaticissimo romano si è lasciato andare ad una rivelazione che ha gelato tutti. Scopriamola!

Paolo Bonolis, la rivelazione gela tutti: “brutta” sorpresa per i fan

Dopo l’incredibile successo di “Avanti un altro pure di sera”, Paolo Bonolis sta ricaricando le pile per una nuova stagione televisiva. Cosa dobbiamo aspettarci, però? Al momento, non lo sappiamo! Confermata una nuova edizione del game show pre-serale, sembrerebbe che il conduttore televisivo stia preparando qualcosa di straordinario. Oltre a questo, però, è in arrivo anche una “brutta” sorpresa per tutti i suoi sostenitori.

A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato sulle pagine del settimanale “Chi”. “I programmi che scrivo li cucio su misura per me e sono in fase creativa per progetti nuovi”, ha rivelato al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ecco, ma cosa intende per “progetti nuovi”? Purtroppo, non lo sappiamo! Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che un programma famosissimo non ci sarà più. “Non avrà un futuro”, ha rivelato Paolo Bonolis. Di quale parliamo, però? Sembrerebbe che “Il senso della vita” non avrà un prosieguo. “Non può andare in seconda o terza serata. Il suo costo è alto per quella fascia”, ha detto il conduttore.

Fonte Foto: screenshot video Instagram

Insomma, una rivelazione che gela tutti. E che, senza alcun dubbio, lascerà di stucco tutti. Vi dispiace una notizia del genere?