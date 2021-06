paolo-bonolis,-imbarazzato-per-averlo-mostrato-a-tutti:-proprio-quello

Imbarazzo enorme per quello che è capitato a Paolo Bonolis. E questa è decisamente una cosa che non succede a tutti, cosa è accaduto.

Di personaggi capaci di intraprendere una carriera come quella di Paolo Bonolis non ce ne sono molti. Lui ha compiuto 60 anni, e da ben 41 è presente in maniera ininterrotta in televisione.

Paolo Bonolis Foto screenshot

Dall’esordio in Rai datato 1980 fino all’attuale “Avanti un altro”, il noto volto televisivo romano ne ha fatto di strada, riuscendo sempre a restare sulla cresta dell’onda.

E Paolo Bonolis è anche uno che è riuscito a superare di tutto: le polemiche e le critiche pure non sono mai mancate, ma questa è una prerogativa che accomuna i migliori, in particolar modo.

Un esempio recente è dato dalle parole di Pippo Baudo nei suoi confronti: “Bonolis? Un uomo pieno di cultura che fa programmi trash”, è il sunto delle dichiarazioni del decano della televisione italiana.

Ma “televisione” fa rima con “nazional-popolare” e con la massa. Per cui anche le trasmissioni che tanto non piacciono a Baudo e che Bonolis è bravo a mettere su servono. Servono eccome, per un grande intrattenimento, che sia leggero e che sappia tenere alto l’umore di chi guarda da casa.

Ovunque il marito di Sonia Bruganelli vada, gli ascolti sono alti. Lui in primavera ha anche occupato uno spazio importante in prima serata, e questo non gli capitava da tempo.

La concorrente lo mette in difficoltà

Sembra ora che Mediaset abbia intenzione di affidare a Paolo proprio una delle collocazioni più in vista all’interno del palinsesto.

Nel frattempo “Avanti un altro” va avanti, e non mancano mai i momenti divertenti con i concorrenti. Come quello del talismano particolare tirato fuori da una concorrente. Si tratta di un amuleto che la diretta interessata sostiene abbia origini etrusche e romane.

E la forma ha subito destato ilarità e pure imbarazzo: la conformazione fallica ha dato adito a Paolo Bonolis di pensare a mille battute.

Da qui la “rimostranza” del presentatore verso la concorrente:

Ho capito che le porta fortuna signora, ma lei ha mai visto una trasmissione televisiva dove un povero conduttore mentre parla arriva un concorrente e tira fuori il c***o.

E subito dopo ecco fragorose risate.