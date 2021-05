paolo-bonolis,-la-moglie-sonia-bruganelli-fa-una-dichiarazione-molto-forte-“paolo-rischia-una-brutta-fine-se-…”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli formano una coppia molto unita che non ha mai fatto parlare di sé. La loro unione è davvero solida e dal loro matrimonio sono nati tre figli dei quali loro sono innamoratissimi. La loro primogenita, Silvia alla nascita ha avuto qualche problema di salute che ha causato un ritardo per alcuni aspetti del suo sviluppo e di questo sia Paolo Bonolis che Sonia Bruganelli hanno parlato a cuore aperto raccontando di quanto sia dolce la loro bambina ormai diciottenne, dei problemi che ha e del loro infinito amore verso di lei.

Sonia Bruganelli provoca sul web

Sonia Bruganelli è molto attiva sui social e, spesso, si attira critiche e antipatie perchè è solita ostentare il lusso nel quale vive: abiti griffati, viaggi di lusso su mezzi privati molto costosi. Lei si diverte a provocare come ha spesso dichiarato Paolo Bonolis e rimane indifferente di fronte alle critiche che le vengono mosse di essere snob. La Bruganelli, però, va dritta per la sua strada e ha sempre dichiarato che essere ricchi non è una vergogna e che poi, se usano aerei privati per viaggiare questo dipende anche dai problemi di deambulazione che ha la figlia e, dunque se si possono permettere di stare più comodi perchè no. Ma il popolo del web le risponde che non è un peccato essere ricchi ma ostentare la ricchezza è un’altra cosa

Sonia Bruganelli sul marito Paolo Bonolis fa delle dichiarazioni

Sonia Bruganelli ha parlato del rapporto che ha con il marito Paolo Bonolis e ha detto, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Mio marito dice di essere il più romantico della coppia, ma in realtà io lo sono stata quando lui non lo era” e poi ha anche aggiunto: “All’inizio di ogni rapporto c’è solo chimica e non si può pretendere la stessa passione dopo tutti questi anni. Anche perché, detto tra noi, Paolo rischierebbe di fare una brutta fine. È normale che l’amore prenda un’altra piega, sarebbe da folli pensare che tutto resti immutato nel tempo”.

Sonia Bruganelli, recentemente, ha dimostrato di non essere affatto gelosa del passato, anche abbastanza ingombrante, del marito, infatti lei che organizza il cast di “Avanti un altro” ha invitato in trasmissione per giocare una ex molto famosa del marito, Laura Freddi che, durante la trasmissione ha anche lanciato frecciatine divertenti a Bonolis in riferimento al loro passato di coppia.