paolo-bonolis,-la-moglie-sonia-bruganelli-pubblica-una-foto-e-nella-didascalia-chiede-aiuto-…

La moglie di Paolo Bonolis sembra essere spesso al centro delle critiche e delle polemiche vuoi per i suoi modi di fare, vuoi anche per ciò che pubblica sui suoi profili social. Proprio in questi ultimi giorni, sembra che sia tanto parlato di lei, per il fatto che sarà la nuova opinionista del programma o meglio reality tanto amato dagli italiani. Stiamo parlando del Grande Fratello vip, che avrà inizio tra pochi giorni a settembre.

Sonia Bruganelli è la nuova opinionista del Grande Fratello vip

È stato lo stesso Signorini ad confermare il fatto che Sonia bruganelli sarà quindi la nota opinionista del programma insieme ad Adriana Volpe. Tra pochi giorni quindi vedremo una nuova versione di Sonia bruganelli che fino ad ora ha lavorato dietro le quinte. Chi lo sa, magari la moglie di Paolo riuscirà finalmente a farsi conoscere dal grande pubblico e far si che in tanti possano ricredersi su di lei. Anche per questo suo nuovo ruolo, è stata presa di mira dai cosiddetti leoni da tastiera che l’hanno accusata di essere una raccomandata. Ebbene, adesso sembrerebbe che la nota moglie di Paolo Bonolis sia finita sotto i riflettori per un’altra questione.

La moglie di Paolo pubblica una foto della famiglia e ottiene il boom di like

Come già abbiamo avuto modo di vedere, Sonia Bruganelli in questi giorni è finita al centro dei riflettori perché pare che abbia voluto attraverso i social far divertire i suoi follower. Nello specifico ha pubblicato uno scatto piuttosto tenero e questa avrebbe scritto una didascalia piuttosto buffa. Ma di che cosa si tratta? Si tratterebbe di una fotografia che di fatto ritrae tutta la famiglia Bonolis composta da Sonia, dal marito Paolo e dai tre figli Silvia, Adele e Davide. Tutti e 5 sono molto sorridenti e anche piuttosto sereni in fotografia. Di certo questa foto non è passata inosservata e sono stati in tanti a commentare positivamente lasciando anche qualche like e qualche cuoricino.

La didascalia simpatica di Sonia Bruganelli che ha fatto tanto divertire i follower

Sembra che però a divertire particolarmente sia stata la didascalia di Sonia bruganelli, la quale ha aggiunto alla foto un commento piuttosto simpatico e anche molto ironico. “Aiuto!!! Ho 4 Bonolis alle spalle!”, ha scritto la Bruganelli catturando la simpatia e l’ironia dei tanti suoi follower.