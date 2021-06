Paolo Bonolis, la verità sulla crisi con sua moglie Sonia Bruganelli

Tra il popolare volto di Mediaset e la sua consorte il gossip circola in maniera forte ultimamente. Cosa accade tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

Ma non è che ci sia qualcosa in corso che noi non sappiamo, tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due sono sposati sin dal 2002 e fino ad oggi il loro legame risultava essere tra i più belli e longevi nel mondo dello spettacolo italiano.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis Foto da Instagram

Ma ora stanno emergendo delle tracce che fanno pensare. Si vocifera, in merito a ciò, di una presunta crisi tra i due. Il conduttore televisivo ha compiuto 60 anni e per l’occasione una sua illustre ex ha concesso una intervista di ribalta nazionale.

Si tratta di Laura Freddi, che a “Novella 2000” aveva speso parole di elogio per il presentatore di tanti programmi di Mediaset. La Bruganelli aveva apprezzato le parole al miele che la ex di suo marito aveva riservato anche nei suoi confronti.

Come stanno le cose tra moglie e marito

Ma essendo lei la moglie, si sarebbe aspettata di essere intervistata al posto di una persona che aveva fatto parte del passato di Paolo Bonolis. Un ragionamento che fila. Questo ha fatto un pò risentire Sonia con “Novella 2000”.

Intanto però lei si troverebbe da sola in Sardegna, senza suo marito. E già nel corso degli ultimi giorni si è vociferato in merito ad una presunta crisi di coppia.

C’è chi parla di vacanze separate, chi di altro, senza prendere in considerazione il fatto che magari ci possano essere delle esigenze che stanno portando al momento la coppia a dovere restare separata. Magari per motivi di lavoro di lui.

Con la Bruganelli in Sardegna ci sarebbe la figlia Adele, mentre a Roma sono rimasti gli altri due figli avuto da Bonolis, Silvia e Davide, che stanno col papà.

I loro ammiratori sperano che tutto continui ad andare bene, ma adesso un pò di preoccupazione è lecito avvertirla, in attesa delle smentite del caso. Ma una risposta possiamo già darla: c’è un post di una settimana fa nella quale Sonia Bruganelli scherza con quel “ragazzo fortunato” di suo marito.