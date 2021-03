Paolo Bonolis lancia la Bomba: “Mi ha chiesto di avere rapporti intimi con lui”. Ecco chi è il Super Vip, Fan sconvolti

Paolo Bonolis si è raccontato in una lunga intervista a Il Messaggero e ha destato scalpore con delle rivelazioni su Freddie Mercury, che in passato gli avrebbe fatto delle “proposte indecenti”. Dopo una partita di calcio fatta a Londra, infatti, il frontman dei Queen si è seduto accanto al famoso conduttore e gli ha chiesto di continuare la serata insieme, da soli. “Mi fece capire che voleva trascorrere tempo con me, ma io gli ho fatto capire che non volevo. Mi chiese l’indirizzo, diedi quello di mia madre: un anno e mezzo dopo mi fece avere due biglietti per il famoso concerto di Wembley”.

Quindi Bonolis ha raccontato i dettagli del loro incontro: “Certo che l’ho conosciuto, ho avuto il piacere. Io ero a cena e lui quando mi ha visto è venuto a sedersi al mio tavolo. Lui voleva continuare la serata, ma a me non andava. Io ho un’altra natura. Io per i Queen andavo fuori di zucca, lui era un frontman straordinario, artista meraviglioso. Lui si è messo accanto a me, io parlavo inglese molto bene all’epoca. Tra le pieghe della discussione io ho capito che lui voleva arrivare ad altro. Gli ho spiegato quanto fosse tutto bello, ma ognuno ha i gusti suoi e ho detto di no. Lui è stato carinissimo e si è messo a ridere.”

Oggi Paolo Bonolis è tornato su Canale 5 con Avanti un altro, prendendo il posto di Gerry Scotti e il suo Caduta Libera. Il tempo in Mediaset sembra però stringersi e il 31 dicembre 2021 scadrà il suo contratto con la rete. Si vocifera già di un ritorno in Rai, ma intanto il presentatore si è dedicato a un cameo nel film Tom e Jerry: “I cartoni animati mi hanno fatto come sono: un animo fantasioso che cerco di portare nei miei show da sempre. Nei cartoni può succedere davvero tutto, nella vita non va proprio così. C’è anche una morale: siamo tutti Tom e Jerry, inseguiamo per prendere qualcosa o scappiamo per non essere acchiappati”.

Il suo compagno di sempre, Luca Laurenti, parteciperà al film insieme a lui: “Lui è The dark side of the moon. Molti pensano ma c’è o ce fa?: c’è. Legge la vita diversamente da noi: mi snellisce la vita con l’imprevedibilità. Io non so mai cosa fa. È la mia via di fuga, Luca”. Paolo Bonolis ha avuto un percorso brillante in televisione ma, con l’arrivo di Laurenti, tutto ha preso una piega migliore. La mente delle loro trasmissioni è sempre Paolo, che nell’intervista ha voluto specificare quanto prima fosse più semplice creare cose nuove, mentre oggi è già tutto trito e ritrito.

“Sono stato un pioniere, le idee sembravano davvero opportunità. Oggi mi dicono che è stato fatto tutto, tutto arato: si fa tv stanziale, da coltivatore… – ha poi detto Paolo Bonolis parlando della televisione. Ma dai suoi programmi trae il gusto di ospitare la gente comune, imprevedibile, che non segue il solito copione – Il fatto è che improvvisando, senza conoscere chi entra in studio, è come aprire ogni volta un nuovo sipario. Poi lo sforzo è quello di rendere tutto più leggero possibile. Difficilissimo alleggerire il clima, specie ora. E dà gusto proprio questo. Come l’essere pop”. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Paolo Bonolis lancia la Bomba: “Mi ha chiesto di avere rapporti intimi con lui”. Ecco chi è il Super Vip, Fan sconvolti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.