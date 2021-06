paolo-bonolis,-“mo’-sono-c***i-tuoi”:-il-commento-non-sfugge-affatto

Sul suo canale Instagram, Paolo Bonolis si è lasciato andare ad un commento su sua moglie Sonia che non è assolutamente passato inosservato.

Paolo Bonolis, quel commento non passa inosservato. Fonte Foto: Instagram

È attualmente in vacanza, Paolo Bonolis. Dopo le nuove puntate di “Avanti un altro” e il nuovo progetto “Avanti un altro pure di sera”, il conduttore romano si sta godendo le meritate vacanze. E, come raccontato dal diretto interessato in una sua recentissima intervista, sta studiando a tantissime nuove novità. Nel frattempo, però, non perde occasione di poter comunicare con i suoi sostenitori social. Con un profilo social che conta 1 milioni di followers, il buon Bonolis è solito intrattenere il suo pubblico come soltanto lui è solito fare.

Lo ha fatto anche pochissime ore fa. E, vi assicuriamo, il suo commento non è assolutamente passato inosservato. “Mo’ so c**i tuoi”, scrive Paolo Bonolis a corredo di questo suo ultimo post. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? Perché, quindi, il conduttore si è lasciato andare a questo commento? Volete proprio saperlo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa! Anche se, vi anticipiamo, si tratta di un siparietto davvero imperdibile.

Paolo Bonolis, il commento su sua moglie Sonia non sfugge: momento imperdibile

Cosa ci riserverà Paolo Bonolis per la prossima stagione televisiva? Al momento, non abbiamo moltissime notizie. Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che, a partire da Settembre prossimo, sua moglie Sonia sarà una delle opinioniste del GF Vip. Insieme ad Adriana Volpe, la bellissima Bruganelli sarà accanto ad Alfonso Signorini ed avrà un ruolo piuttosto ostico. Cosa ne pensa, però, Paolo Bonolis di tutto questo?

A “rompere il silenzio” in merito, è stato proprio il diretto interessato. Qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, il conduttore romano ha commentato l’ingresso di sua moglie nel cast del GF Vip. “E mo’ sono c***i tuoi”, scrive Paolo Bonolis a corredo di questo suo ultimo post. Taggando, addirittura, Alfonso Signorini. Insomma, le parole del buon Bonolis fanno chiaramente intendere una sola cosa: ne vedremo delle belle!

Fonte Foto: Instagram

Cosa ne pensate? Vi piace Sonia Bruganelli come nuova opinionista del GF Vip? A noi si, tantissimo! Anzi, non vediamo l’ora di vederla in queste vesti.