Paolo Bonolis nella bufera, Svelata la verità sul funerale di Proietti, Flora Canto choc: “Ha fatto una cosa assurda, L’ho cacciato io””

E’ passato del tempo dal funerale di Gigi Proietti, triste evento in cui accade un qualcosa di inspiegabile: Paolo Bonolis venne allontanato dalla compagna di Enrico Brignano, Flora Canto, che oggi decide di raccontare la verità. Lei è un’attrice, conduttrice e presentatrice italiana nata nel 1983 a Roma. Ha esordito nel mondo dello spettacolo come tronista in una passata edizione di Uomini e Donne. E’ poi stata la compagna di Filippo Bisciglia e attualmente è la compagna del famosissimo comico. Flora ed Enrico hanno dato alla luce la piccola Martina nel 2017 e il 20 luglio lei ha partorito con cesareo programmato il secondo figlio di nome Niccolò.

Proprio in questi giorni entrambi sono finiti sulle prime pagine dei giornali di gossip a causa della proposta di matrimonio che Enrico Brignano le ha fatto all’Arena di Verona il 15 settembre. Ma non è la prima volta che Flora Canto riceve tutta questa attenzione mediatica. Al funerale di Gigi Proietti, infatti, si è resa protagonista di un episodio che è stato chiacchierato da molti: l’allontanamento di Paolo Bonolis dal suo compagno. La situazione è stata ripresa con fotografie e video e tutti i fans del presentatore hanno criticato la donna, chiedendosi il motivo di questo gesto plateale.

Oggi Flora Canto ha deciso di rivelare la sua versione in merito all’accaduto. Con uno sfogo sui suoi canali social, ha inveito contro le persone che l’hanno offesa e criticata senza conoscere la verità. Quindi, ha spiegato che il momento ripreso con delle foto è stato semplicemente frainteso. In molti infatti pensarono che la causa dell’allontanamento di Paolo Bonolis fosse dovuta alla pandemia di Covid-19. Al funerale di Gigi Proietti, in effetti, eravamo nel pieno della paura di contrarre il virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Di conseguenza, era probabile che la donna avesse provato paura per l’incolumità della sua famiglia.

Ma Flora Canto smentisce tutto: “Ma secondo voi io potrei mai allontanare il signor Bonolis, nostro amico, per colpa del Covid, considerando che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate della terra perché facciamo programmi televisivi?”. In quel momento Paolo Bonolis si era avvicinato all’amico Enrico Brignano, che era preso da profondo sconforto e commozione, per consolarlo. Nulla di male, ma le sue parole non piacquero alla presentatrice, che lo redarguì amichevolmente. Difatti, il famosissimo ha affermato abbracciando il collega: “Amico mio, forza e coraggio, prima o poi tocca a tutti”.

Ma questa frase ha riempito di ansia Flora Canto, che in un momento del genere non voleva neanche immaginare la morte del suo compagno o del suo amico. Così, ha rimproverato Paolo Bonolis: “A Pa’, non lo dire manco per scherzo, per te ed Enrico, quando sarà, passeranno altri 30 anni. Non lo dire neanche per scherzo che mi sento male” gli ha detto in risposta delle parole che l’avevano ferita. Mai poteva immaginare che quel gesto sarebbe stato ripreso per poi diventare virale in tutta Italia. Questo l’ha resa protagonista di uno spiacevole episodio che, in effetti, non è mai esistito.

