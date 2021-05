paolo-bonolis-non-lascia-mediaset:-avanti-un-altro-e-nuovi-programmi

Il conduttore non lascia Canale 5: contratto firmato per altri tre anni. Nuovi progetti per lui anche in prima serata

Senza ombra di dubbio Paolo Bonolis è uno dei pochi mattatori della televisione italiana. Professionale, intelligente ma anche molto ironico al momento giusto. Voci di corridoio, piuttosto insistenti nelle ultime settimane, avrebbero voluto il ritorno del presentatore in Rai con il conseguente addio al Biscione. Non sarà così: Paolo Bonolis non lascia Mediaset. TvBlog ha fatto sapere che il marito di Sonia Bruganelli ha rinnovato con i Vertici di Cologno Monzese un contratto per altri tre anni. Inoltre il portale ha dichiarato che per lui ci sarebbero nuovi programmi in prima serata su Canale 5.

In diverse occasioni Bonolis ha dichiarato di voler riportare in televisione Il Senso della Vita, un programma che è stato un grande successo e che è riuscito a strappare sorrisi e lacrime agli ospiti in studio. Le prime tre edizioni sono andate in onda dal 2005 al 2008 con un breve ritorno tre anni dopo. In attesa di assistere alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022, attualmente non si sa se tra i programmi che condurrà ci sarà proprio questo.

Potrebbe anche far ritorno in prima serata Music, anche se la seconda stagione non ha riservato grandi gioie in termini di ascolti dopo la media del 19,54%, quasi 4 milioni e mezzo di telespettatori, registrata nel 2017. Quello che sembra certo è il ritorno di Avanti un Altro nella fascia preserale di Canale 5 a settembre 2021.

Paolo Bonolis: chiude Avanti un Altro Pure di Sera e cede il posto a Gerry Scotti nel preserale

Con l’arrivo dell’estate tutti i programmi si prendono le meritate vacanze. Avanti un Altro ha ceduto la linea a Caduta Libera di Gerry Scotti nel preserale della rete ammiraglia del Biscione. Si avvia alla conclusione anche Avanti un Altro Pure di Sera. La trasmissione ha subito un radicale crollo di ascolti avvicinandosi a quelli registrati da Live-Non è la d’Urso.

A capo delle due squadre dell’ultima puntata, in onda stasera domenica 30 maggio 2021, ci saranno Manila Nazzaro e Alice Basso. Tra gli ospiti che porranno domande bizzarre ai concorrenti, invece, Bugo e Paola Perego. Sempre presente il salottino capitanato da Miss Claudia.