Paolo Bonolis: sapete come ha conosciuto la moglie? | Fa morir dal ridere

Paolo Bonolis non ha bisogno di presentazioni essendo uno dei conduttori più longevi e amati dal pubblico. Lui e sua moglie Sonia Bruganelli sono una coppia di ferro della tv, ecco come si sono conosciuti.

Paolo Bonolis è uno showman che dagli anni Ottanta è stato al timone di tante trasmissioni di Rai e Mediaset.

Dal 1991 è in coppia con il fedele compagno Luca Laurenti e insieme tengono compagnia e divertono tanti telespettatori con il loro umorismo. Attualmente, sempre con la sua spalla, conduce Avanti un altro, uno show in cui i concorrenti devono rispondere a delle domande nel tempo che viene concesso. Del suo lavoro sappiamo tante cose, ma cos’è successo alla prima uscita con la futura moglie?

Gli ostacoli inaspettati per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Personaggio pubblico e di grande successo per buona parte della sua vita, è normale che Paolo Bonolis fosse molto ambito da tante donne che lo corteggiavano. Archiviato in fretta il breve matrimonio con Diane Zoaller, lui magari era impegnato con una showgirl. Quando sul suo cammino si è presentata Sonia Bruganelli lei era una giovane donna, una studentessa universitaria che si manteneva coi fotoromanzi per non gravare sulla famiglia ed era estranea a questo mondo.

In un’intervista di un po’ di tempo fa a DiLei l’imprenditrice ha ricordato che Bonolis era circondato da bellissime ragazze che le hanno messo i bastoni tra le ruote. Lei era in un ambiente ostile che non conosceva con persone adulte e ad alta competitività femminile. Tutti sappiamo com’è andata a finire, la coppia è spostata da quasi 20 anni e hanno tre figli, ma almeno all’inizio non è stato semplice. Ma come si sono conosciuti esattamente?

La bizzarra prima uscita

Era il 1997 e lei aveva fatto alcune telepromozioni nello show Tira e Molla. A raccontare com’è andata è stata la donna in un’intervista a Verissimo. Il presentatore era rimasto letteralmente folgorato da lei e aveva fatto in modo che fosse richiamata. Ha aggiunto che inizialmente non era stata subito colpita, ma col tempo l’autore televisivo ha conquistato un posto nel suo cuore.

LEGGI ANCHE—-> Paolo Bonolis detiene un record assurdo | Solo lui poteva riuscirci

LEGGI ANCHE—-> Elisabetta Canalis e Clooney: la loro storia era tutta una farsa? | Finalmente la verità

Il primo appuntamento è stato piuttosto buffo, sono andati al cinema a vedere Jerry Maguire, di fianco a lei però non si è seduto lo spasimante, ma il suo migliore amico e collega Luca Laurenti. Così il film iniziò in quella strana situazione e poco dopo sopraggiunse Paolo che non voleva farsi vedere subito. Un momento davvero bizzarro che ora è diventato un caro ricordo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

L’articolo Paolo Bonolis: sapete come ha conosciuto la moglie? | Fa morir dal ridere proviene da Political24.