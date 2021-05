paolo-bonolis,-sui-social-lancia-una-frecciatina-alla-moglie-sonia-bruganelli-che-gli-risponde-“sei-un-cretino-…”

Paolo Bonolis, la frecciatina alla moglie Sonia Bruganelli. I due stanno insieme da diversi anni e sembra non abbiano mai nascosto di essere tanto innamorati l’uno dell’altro. La loro è una relazione molto particolare, fatta di tanta ironia, battute e scherzi. I due stanno insieme da circa vent’anni e hanno tre figli insieme. Sono molto uniti e sono anche una coppia anche nel lavoro, visto che collaborano nella produzione di alcuni programmi e si supportano a vicenda.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, l’ironia alla base del loro amore

Sono entrambi anche molto attivi sui social network, ma mentre Paolo Bonolis preferisce mantenere un profilo piuttosto basso, Sonia invece è più attiva su Instagram e Twitter e condivide tanti post e tante avventure. Forse è anche per questo motivo che sui social network Sonia Bruganelli spesso è oggetto di critiche e di accuse legate soprattutto al fatto che per molti, la donna ostenti troppo la sua ricchezza. Molto spesso Infatti Sonia Bruganelli posta sui suoi profili Social tanti post, facendo bene vedere di aver fatto shopping sfrenato oppure di trovarsi in vacanza in dei posti paradisiaci e di utilizzare per i suoi spostamenti addirittura un jet privato.

Sonia in vacanza a Dubai, i post sui social piacciono tanto ai follower

Per queste motivazioni spesso la donna finisce al centro delle polemiche, ma in queste ultime ore un attacco piuttosto sferrato è arrivato proprio da parte del marito. Non tutti forse sanno che Sonia al momento si sta godendo qualche giorno di relax a Dubai e proprio in queste ultime ore si è mostrata sui social network intenta a godersi la città degli Emirati Arabi, mostrando panorami e anche cibi particolarmente gustosi e di certo non proprio economici. Nello specifico, la Bruganelli ha postato sul suo profilo Instagram, un video dove ha ripreso dall’alto la città e pare che questo video sia stato girato da un terrazzo di un famoso Resort molto lussuoso dove alloggia in questi giorni.

L’attacco di Paolo Bonolis alla moglie

In tanti hanno voluto farle dei complimenti e hanno commentato il suo post, in modo piuttosto tranquillo e facendo però notare che effettivamente la donna fa una bella vita. Tra i tanti commenti, quello che non è passato inosservato è stato quello del marito Paolo Bonolis. “Ma fattelo un viaggio no?”, sarebbero state queste le parole scritte da Paolo Bonolis perché ovviamente ha commentato in modo piuttosto sarcastico alludendo al fatto che effettivamente la Bruganelli viaggia molto spesso. Non è tardata ad arrivare la risposta di Sonia, la quale ha scritto “Sei un cretino!”, aggiungendo anche una faccina divertita. Insomma, sembra che l’ironia sia stata protagonista in questo scambio di battute tra i due, che sono ad oggi una delle coppie più longeve e più invidiate del mondo dello spettacolo.