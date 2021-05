paolo-brosio-e-maria-laura-de-vitis-si-sono-lasciati:-l’annuncio

Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio: è finita la loro storia d’amore. L’annuncio sui social

E’ da tempo che Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis stanno insieme. La loro storia d’amore ha fatto molto discutere in tutti questi mesi per via dell’enorme differenza d’età: lei ha 22 anni, mentre lui 64. Tuttavia i due hanno sempre dichiarato che questo loro sentimento è vero e sincero a dispetto di chi invece ha fatto diverse insinuazioni sul loro conto. Purtroppo però c’è da segnalare che per la coppia non c’è stato alcun happy ending, come nelle migliori delle favole. Difatti poco fa Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio si sono lasciati. Ad annunciarlo su instagram è stata la stessa ragazza su instagram:

“Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi di comune accordo siamo arrivati alla conclusione che la relazione è purtroppo finita…”

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono detti addio. Lei: “Ci vogliamo ancora molto bene”

Maria Laura De Vitis, in questo suo sfogo su instagram, ha però tenuto a precisare che il rapporto con Paolo Brosio, il quale è stato criticato da Amedeo Goria, è comunque ottimo, nonostante tutto:

“Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato come coppia non verrà mai cancellato da nessuno…”

Insomma la rottura tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis pare essere definitiva, e non una semplice litigata tra innamorati. Al momento c’è anche da precisare che l’ex fidanzata di Paolo Brosio non ha rivelato il motivo per cui questo loro rapporto è finito. Cosa ci sarà sotto?

Maria Laura De Vitis su Paolo Brosio: “Rimarrà per sempre una delle persone più importanti della mia vita”

Maria Laura De Vitis ha poi concluso questo suo lungo post pubblicato poco fa nelle sue storie su instagram, asserendo che Paolo Brosio rimarrà senza ombra di dubbio una delle persone più importanti della sua vita:

“Rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche Paolo pensa la stessa cosa…”

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis verranno presto invitati da Barbara d’Urso in una delle varie trasmissioni proprio per parlare della loro rottura?

