paolo-brosio,-l’ultimo-gossip-sull’ex:-il-nuovo-amore-di-marialaura-de-vitis

Marialaura De Vitis volta pagina dopo la fine della sua storia con Paolo Brosio: “Chi è il mio nuovo fidanzato”

Paolo Brosio è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. In molti ricorderanno che dal momento in cui ha messo piede nella casa più spiata dagli italiani è spuntata una ragazza molto più giovane di lui che ha rivelato in Tv di essere la sua fidanzata: Marialaura De Vitis. E in effetti lui ha poi confermato che si sono conosciuti la scorsa estate, e dopo una breve frequentazione si sono messi insieme. Per loro però non c’è stato nessun happy ending. Difatti pochi mesi fa Paolo Brosio e Marialaura De Vitis si sono lasciati. Ma che fine ha fatto quest’ultima? Oggi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Novella 2000. E in questa circostanza ha rivelato di avere un nuovo fidanzato:

“Non stavo cercando niente, avevo bisogno di concentrarmi su me stessa, però quando ti imbatti in qualcosa di bello non puoi fuggire…”

Lui chi è? Il nuovo fidanzato di Marialaura De Vitis si chiama Lorenzo Orsini e fa il rapper.

Paolo Brosio, scoppia il gossip sull’ex Marialaura De Vitis: “Mio fidanzato ha portato una ventata di aria fresca”

Successivamente la giornalista di Novella 2000 ha chiesto all’ex fidanzata di Paolo Brosio come ha conosciuto il suo nuovo fidanzato Lorenzo Orsini. E Marialaura De Vitis, sempre al centro del gossip, ha rivelato di aver conosciuto il suo nuovo fidanzato così per caso, ma di aver capito nell’esatto momento in cui ha incrociato i suoi occhi che poteva essere quello giusto:

“Ci siamo trovati subito bene…Ha portato una ventata di aria fresca nella mia vita…”

L’ex di Paolo Brosio ha poi dichiarato di credere abbia vissuto fin troppo tempo nel ‘mondo dei grandi’: “Avevo bisogno di spensieratezza, facendo le cose che fanno i ragazzi…”

Marialaura De Vitis fa chiarezza: “Ancora non posso dire di essermi innamorata”

Marialaura De Vitis, sempre in questa sua intervista su Novella 2000, ha poi voluto fare un’importante precisazione. Di cosa si tratta? In pratica l’ex fidanzata di Paolo Brosio ha tenuto subito a chiarire di non essere ancora innamorata al 100% del suo nuovo fidanzato, anche se già da adesso può dire tranquillamente di stare bene al suo fianco: “Adesso sto bene così, poi sarà quel che deve essere…”

