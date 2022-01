Paolo Brosio sbotta con Barbara D’Urso: “Non invitarmi più!”

Ospite a Pomeriggio Cinque Pomeriggio Brosio ha avuto una reazione di rabbia incontrollata contro un Don Mauro, un prete di Treviso che ha dichiarato che nel fenomeno no-vax potrebbe esserci lo zampino di Satana. Brosio è dichiaratamente no-vax.

Paolo Brosio contro Barbara D’Urso

Nel salotto tv di Pomeriggio Cinque Paolo Brosio si è infuriato con uno degli ospiti del programma e ha tuonato contro Barbara D’Urso affermando che, se non lo avesse lasciato parlare, avrebbe fatto meglio a non invitarlo la prossima volta.

“Se io vengo nella sua chiesa in quanto guarito dal Covid e lei prova a cacciarmi c’è da ridere, perché io non esco dalla chiesa! Anzi lei mi deve dare i sacramenti di Dio. (…) Ora mi fai finire Barbara! fammi finire adesso! Sennò non mi inviti più e non mi fai venire, non è giusto! Devo sentir dire che sono un assatanato perché non vaccinato? ma qui siamo proprio impazziti! E non azzardatevi a provare a diffamarmi facendo pensare che io sia positivo.Qui date la caccia all’untore. Sono arrabbiato e avvelenato”, ha urlato Brosio fuori di sé dalla rabbia, mentre la conduttrice e Alessandra Mussolini provavano a farlo calmare.

Paolo Brosio e i vaccini

Paolo Brosio ha deciso di non sottoporsi ad alcun vaccino anti-Covid nonostante nel 2020 abbia avuto il Coronavirus e, per diversi giorni, sia stato ricoverato in ospedale.