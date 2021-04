Paolo Ciavarro e Clizia, è tempo per un figlio: l’annuncio della coppia

La love story prosegue e fa passi da gigante. E pensare che quando nacque, sotto le telecamere implacabili del Grande Fratello Vip 4, in molti scommisero che non avrebbe avuto un futuro. I più maligni sussurrarono persino che sarebbe scoppiata nel giro di qualche settimana, dopo aver fatto una serie di ospitate televisive. Invece Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, a distanza di un anno dal decollo della loro relazione, sono più uniti che mai. Il feeling è intatto, il sentimento d’amore reciproco pure. Sarà per questo che hanno iniziato a pianificare la loro vita non più alla giornata ma guardando a un orizzonte assai più lontano.

Da poco hanno fatto il primo e grande passo: hanno deciso di andare a convivere. Il nido d’amore in cui si sono rintanati è in centro città, a Roma, come spiega la stessa coppia in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. Ciavarro si dice molto soddisfatto, soprattutto perché la compagna si è subito inserita nel ritmo della Capitale senza far fatica a ‘staccarsi’ da Milano, luogo in cui viveva prima. Clizia conferma di aver trovato subito sintonia con la Città Eterna. Insomma, tutto va a gonfie vele, nessun intoppo. La coppia sottolinea che la dimora scelta ha due camere da letto e che questo non è un caso e neppure un ‘capriccio’. Dietro alla decisione di aver almeno un paio di stanze per coricarsi non c’è il ragionamento di ospiti saltuari da ospitare. C’è l’idea di mettere su famiglia.

“Con questa casa abbiamo gettato le fondamenta per costruire una famiglia”, spiega Paolo al magazine, in modo molto serio e deciso, rimarcando che con Clizia, rispetto ai primi tempi da piccioncini romantici, sono cambiate le priorità. Ora l’obbiettivo è appunto costruire un qualcosa di più ‘allargato’, che vada oltre la coppia. Traducendo, la Incorvaia e Ciavarro sono pronti per un figlio. E infatti non si nascondono e lo dichiarano senza se e senza ma.

“Prima o poi ci piacerebbe un bimbo”, confida l’influencer di origini siciliane che parla di un “piccolo sogno da sommare a un grande sogno” che già sta vivendo con la sua dolce metà. “Non ci siamo ancora messi all’opera, ma prima o poi…“, conclude la Incorvaia. La cicogna è avvisata.