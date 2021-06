paolo-fox,-lite-furiosa-con-magalli-e-cirillo-“erano-anni-che-volevo-dirvelo,-basta!”

Paolo Fox presente nella puntata di I fatti vostri ha vissuto una lite con Magalli e Cirillo, questa volta gliene ha dette quatto. I dettagli.

Anche I fatti vostri sta per giungere al termine della stagione, Giancarlo Magalli è pronto a salutare i suoi telespettatori definitivamente e la prossima edizione presenterà molte novità.

Paolo Fox è da anni un ospite speciale del programma, con il suo oroscopo ogni mattina descrive la situazione degli astri al pubblico che lo segue con passione. Ma oggi qualcosa è andato storto e l’invitato si è lasciato andare con un libero sfogo verso gli altri presenti.

Questa mattina come ogni giorno Paolo Fox era intento a riportare l’oroscopo ma ad un certo punto si è fermato ed ha sputato il rospo verso Cirillo e Magalli che non la smettevano di parlare. Così si è rivolto ai due colleghi

Già c’ho 8 minuti, se voi vi mettete a parlare io non ci capisco niente! Voi vi espandete prima di questo spazio che sarebbe di 18 minuti e diventa di 9. Se parlate sotto io non ci capisco più niente. Ve lo dico stavolta, erano anni che volevo dirvelo! Tanto tra 6 minuti me ne vado.