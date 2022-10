Paolo Fox svela la verità sulla sua vita sentimentale. Ecco di chi è innamoratissimo

Paolo Fox ha finalmente svelato la verità riguardo la sua situazione sentimentale. Lui è un volto conosciutissimo nel mondo del piccolo schermo, ma è sempre riuscito a tenere la sua vita privata estremamente riservata. Al punto che in moltissimi non sanno se quello che usa in televisione sia il suo vero nome o meno. Il suo personaggio è sempre stato caratterizzato da un pizzico di mistero che ne aumenta il fascino agli occhi dei telespettatori. Se non sappiamo nulla riguardo la sua sfera personale, sappiamo sicuramente molto di quello che rappresenta l’astrologia nella sua vita.

La sua passione per gli astri è nata quando aveva solo sedici anni. All’epoca Paolo Fox non avrebbe mai pensato che sarebbe riuscito a rendere questa passione un lavoro. L’opportunità è arrivata grazie a Paolo Villagio, che lo ha voluto nel suo Villaggio Party su Odeon Tv. Successivamente c’è stato il passaggio in Rai, fino ad arrivare a programmi di culto come Domenica In. Il suo oroscopo è considerato tra i più attendibili in Italia e viene seguito da milioni di persone. Per non parlare poi dell’appuntamento di dicembre, quando presenta il nuovo anno di tutti i segni zodiacali.

Quello è uno degli eventi più attesi di tutta la televisione italiana. Insomma, Paolo Fox è davvero famoso per le stelle, ma non si sa nulla riguardo la sua vita privata, soprattutto sul piano sentimentale. Adesso è stato intervistato da Sottile a I fatti vostri, e finalmente ha detto la verità. E’ single e sembra anche essere determinato a rimanere tale. Tutto il suo amore è destinato ai suoi amici a quattro zampe. Sono gli animali, infatti, a tenergli compagnia fin dalla tenera età. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato il 61enne al presentatore del contenitore mattutino della Rai.

“Se ora sono innamorato? In questo momento sono single ma mi trovo molto bene con gli animali, la presenza di un animale in casa è un grande riferimento e poi l’animale non ti guarda e non ti conta i follower.” Paolo Fox sembra quindi non avere alcuna intenzione di trovare l’amore. Gli basta la sua vita casalinga, insieme ai tre cani che gli tengono compagnia: Hobbit, Quacker e Rio. L’uomo non si è sbilanciato ancora riguardo il suo passato sentimentale. Ha preferito ricordare i tempi in cui era un bambino, ed è cominciata la sua passione per i pelosi.

“Da bambino ero tanto caruccio, buono, ho avuto molta fortuna negli anni ottanta, vestivo di bianco ed era già scritto nelle stelle. Avevo un orsacchiotto che come tutti i bimbi ho distrutto strada facendo, questo amore comunque mi ha dato tanto perché sono passato a gatti e cani. Ho grande passione per gli animali”. Nulla di nuovo con le donne per Paolo Fox, che sembrano essere meno importanti nella sua vita rispetto a un animale. Nonostante questo, dalle sue parole si capisce che il suo cuore è ugualmente colmo di amore. Un amore incondizionato che solo gli amici a quattro zampe sanno ricambiare.

Paolo Fox svela la verità sulla sua vita sentimentale. Ecco di chi è innamoratissimo scritto su Più Donna da Maria Costanzo.