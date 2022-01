Paolo Fox: Una settimana da incubo per due segni, domenica il giorno più brutto. Ecco l’oroscopo dal 24 al 30 gennaio

Paolo Fox condivide l’Oroscopo della settimana che va dal 24 al 30 gennaio 2022. Un appuntamento molto atteso dai fan dell’astrologia, ma come dice sempre il famoso astrologo «Non credete, verificate». Ecco le previsioni delle stelle per i prossimi giorni, ma nessuna classifica a I Fatti Vostri. Questa mattina lo spazio in diretta su Rai 2 è saltato e non sono stati svelati i motivi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

ARIETE Settimana fortunata per l'Ariete. Il consiglio è di farsi avanti in amore senza più riserve. Attenzione a qualche polemica di troppo, mentre per quanto riguarda il lavoro le risposte arriveranno presto.

TORO Buona settimana anche per il Toro. Sarà più facile innamorarsi grazie all'influsso di Venere. Per il lavoro è arrivato il momento di fare scelte importanti, i cambiamenti sono dietro l'angolo.

GEMELLI I Gemelli non sono ancora determinati in amore e mettono alla prova chi li circonda. Per quanto riguarda il lavoro, qualche cambiamento c'è stato, ora tutto tranquillo. Il Sole è in buon aspetto.

CANCRO Per il Cancro c'è un po' di confusione in amore, ma a maggio arriveranno belle risposte. Cercate di non stancarvi troppo e occhio soprattutto alla giornata di domenica. Per quanto riguarda il lavoro, chi vuole fare un cambiamento deve aspettare.

LEONE Tre stelle al segno del Leone, ancora troppo diffidente nonostante le novità in amore. Sul lavoro Saturno è contrario, ma le possibilità di aggirare gli ostacoli non mancano.

VERGINE L'amore si sta risvegliando per la Vergine, ma c'è ancora un po' di paura. Nell'ultimo periodo siete stati troppo presi dal lavoro, ora però dovrete approfittare di questo transito di Venere.

BILANCIA Settimana di transizione per la Bilancia, che deve fare i conti con troppe polemiche in amore. Venere è contraria e voi continuate ad essere indecisi. Occhio alla giornata di domenica.

SCORPIONE Lo Scorpione avrà voglia di lasciarsi andare all'amore sfruttando un buon aspetto della Luna. Per quanto riguarda il lavoro, avrete voglia di cambiamenti, ma siate prudenti e non agitatevi.

SAGITTARIO Il Sagittario potrebbe veder nascere un sentimento nuovo e potrebbe essere anche in bilico. Sul lavoro la settimana promette bene ed è interessante per far partire nuovi progetti.

CAPRICORNO Bene anche per il Capricorno, che ha voglia di farsi avanti in amore con coraggio. Venere è nel segno e dovrete approfittarne. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di farsi valere.

ACQUARIO Per l'Acquario c'è una fase di recupero in corso in amore. Possono nascere delle storie part-time, con persone già impegnate. Sarete sempre più attraenti, ma sul lavoro dovete chiarire.

PESCI Per i Pesci è arrivato il momento di tornare ad amare. Chi, invece, ha dovuto fare i conti con una separazione farebbe bene a buttarsi il passato alle spalle. Per quanto riguarda il lavoro, buone notizie in arrivo.

Paolo Fox assente a I Fatti Vostri

Oggi molti aspettavano la consueta classifica di Paolo Fox per la settimana in diretta dalla ‘piazza’ de I Fatti Vostri. Il programma è andato avanti senza spiegare i motivi dell’assenza dell’astrologo. Su Twitter gli utenti si sono chiesti il perché non ci fosse.

