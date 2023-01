Papa autoriza a criação de nova diocese de Araguaína e nomeia Dom Giovane Pereira de Melo como bispo

O anúncio foi feito pela Nunciatura Apostólica no Brasil nesta terça-feira (31). Outros 19 municípios vão fazer parte da nova diocese. Dom Giovane Pereira de Melo será o primeiro bispo da nova diocese

O papa Francisco autorizou a criação da nova diocese de Araguaína, no norte do estado, e nomeou dom Giovane Pereira de Melo como primeiro bispo. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (31), feito pela Nunciatura Apostólica no Brasil. Ao todo, 19 municípios, vão compor a nova diocese.

Dom Giovane é o atual bispo de Tocantinópolis e presidente da Comissão Episcopal para o Laicato da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Assumiu a diocese no Norte do estado em 4 de março de 2009, depois de ser nomeado pelo papa Bento XVI.

Segundo a CNBB, a diocese de Araguaína virou realidade após o desmembrado das dioceses de Tocantinópolis e Miracema do Tocantins. Será a 220ª diocese erigida no Brasil e a 279ª circunscrição eclesiástica do Brasil.

De acordo com a Diocese de Tocantinópolis, os municípios que vão fazer parte da nova diocese são: Arapoema, Aragominas, Araguanã, Bandeirantes do Tocantins, Barra do Ouro, Babaçulândia, Carmolândia, Campos Lindos, Filadélfia, Goiatins, Muricilândia, Nova Olinda do Tocantins, Palmeirantes, Pau D arco, Piraquê, Santa Fé do Araguaia, Xambioá e Wanderlândia. O Tocantins tem agora seis dioceses.

“Há 45 anos se sonhava com a criação da diocese de Araguaína. Esse sonho se torna realidade no dia de hoje, que nós celebramos São João Bosco, patrono dos adolescentes, da juventude”, comemorou o bispo.

Perfil do bispo

Dom Giovane nasceu em 16 de janeiro de 1959, em Natural Salinas (MG). Estudou Filosofia na Faculdade Católica de Mato Grosso e Teologia no Instituto Teológico, em Campo Grande (MS). É especialista em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Mato Grosso e Mestre em Teologia Pastoral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, de São Paulo (SP).

Em 1990 foi ordenado na diocese de Rondonópolis (MT) e ocupou diversos postos, inclusive como reitor do Seminário Maior Jesus Bom Pastor. Em 2006, assumiu a função de pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, também em Rondonópolis.

Dom Giovane também foi bispo referencial das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), no Regional Norte 3 da CNBB, e membro da Comissão Episcopal para o Laicato, entre 2015 e 2019. Durante a 57ª Assembleia Geral da CNBB, em 2019, dom Giovane foi eleito presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato da CNBB.

