 Papa Francesco dopo l’operazione al Colon il risultato dell’esame istologico

Continua il periodo di degenza di Papa Francesco, che è ricoverato da domenica al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto a un intervento al colon. La sala stampa vaticana fa sapere che la giornata di ieri, mercoledì 7 luglio, è trascorsa tranquilla, con il Pontefice che si è alimentato e mobilitato autonomamente. In serata, però, “ha manifestato un episodio febbrile”. Stamattina sono quindi proseguiti gli esami di routine, microbiologici e una tac torace-addome che ha dato risultato negativo.

Le precedenti notti erano trascorse in maniera tranquilla per Papa Francesco, le cui condizioni comunque non sembrano destare preoccupazione dopo che l’esame istologico ha escluso brutte sorprese (c’era chi sospettava un tumore): domenica era stato diverse ore sotto i ferri per un’operazione al colon resa necessaria da una stenosi diverticolare. La situazione di Bergoglio “continua a essere regolare e soddisfacente”, aveva fatto sapere ieri Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana.

Tra l’altro il Pontefice è tornato a farsi sentire su Twitter, dopo aver chiesto di parlare il meno possibile delle sue condizioni di salute. “È toccato dai tanti messaggi e dall’affetto ricevuto in questi giorni ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”, ha dichiarato ancora Bruni. La privacy del Papa è protetta da un cordone di gendarmi e sanitari da cui non filtra praticamente nulla. Inoltre un gruppo di pazienti ha voluto omaggiarlo intonando un “Padre nostro” dopo essersi raccolti attorno alla statua di Giovanni Paolo II che è presente nel campus ospedaliero.