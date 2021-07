papa-francesco-operato-al-colon,-come-sta:-annuncio-a-sorpresa-per-domenica

Aggiornamento sulle condizioni di Papa Francesco, ancora ricoverato al Policlinico Gemelli dopo l’intervento al colon. Novità sull’Angelus di domenica

C’è grande attesa per l’Angelus di domenica, il primo di Papa Francesco dopo il ricovero la scorsa domenica al Policlinico Gemelli di Roma. Il pontefice è stato sottoposto ad un’operazione programmata da tempo, come riferito da fonti del Vaticano ed è andata a buon fine.

Il Santo Padre alloggia in un appartamento del Vaticano III, nomignolo del Gemelli fin dai tempi di Giovanni Paolo II ed ha due infermieri a sua completa disposizione giorno e notte.

Il decorso ospedaliero pare proseguire ottimamente e, a parte la febbre di due giorni fa, Sua Santità sembra recuperare le forze giorno dopo giorno.“Ci rallegriamo per le buone notizie circa la sua salute che continuamente ci giungono” ha commentato il cardinale Bassetti, presidente della Cei.

Papa Francesco è in buone condizioni e ha passato una notte tranquilla, riferiscono i medici. I valori sono stabili e non destano preoccupazioni. Oggi il pontefice dopo essersi svegliato ha fatto colazione, per poi dedicarsi al riposo.

A riprova del miglioramento delle sue condizioni di salute, una notizia che rallegrerà milioni di fedeli in tutto il mondo, dopo i giorni di preoccupazione legati all’intervento.

Papa Francesco: un Angelus sui generis per tutti i fedeli

Sua Santità ha deciso infatti di celebrare l’Angelus domani, nonostante il ricovero ospedaliero non sia ancora terminato, avendo avuto una prognosi di 7 giorni.

Impossibilitato ad affacciarsi su Piazza San Pietro, Il Papa ha deciso di farlo direttamente dal piazzale del Policlinico Gemelli. Le troupe del Centro Televisivo Vaticano sono infatti al lavoro in queste ore per consentire la diretta dell’evento.

Ciò che rimane ancora in dubbio è se il pontefice si affaccerà dalla finestra del decimo piano della struttura che dà sulla piazzetta dove si trova la statua dedicata a Wojtyla o se invece la celebrazione sarà in streaming dalla cappellina dell’appartamento dove si trova il Santo Padre.