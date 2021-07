papa-francesco-operato,-notte-tranquilla-per-il-pontefice.-decorso-post-operatorio-regolare

Una notte tranquilla per Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, la prima dopo l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri pomeriggio, programmato per una stenosi diverticolare del sigma, e al quale il Pontefice “ha reagito bene”, secondo il bollettino diffuso in tarda serata. Fonti ospedaliere riferiscono informalmente di un decorso post-operatorio regolare. Il pontefice, stando alle previsioni, dovrebbe restare in ospedale per almeno cinque giorni.

Bergoglio, che ieri all’Angelus è apparso in ottima forma, è stato operato dal professor Sergio Alfieri, con l’assistenza del professor Luigi Sofo, del dottor Antonio Tortorelli e della dottoressa Roberta Menghi. “L’anestesia è stata condotta dal professor Massimo Antonelli, dalla professoressa Liliana Sollazzi e dai dottori Roberto De Cicco e Maurizio Soave. Erano altresì presenti in sala operatoria il professor Giovanni Battista Doglietto ed il professor Roberto Bernabei”. Il pontefice era arrivato intorno all’una in forma “anonima”, a bordo di una piccola berlina e un seguito ridotto al minimo, non più di due persone.

Forse anche in vista dell’intervento chirurgico a quale è stato sottoposto subito dopo, Bergoglio ha annunciato che il 12 settembre sarà a Budapest, in occasione della messa conclusiva del 52esimo Congresso eucaristico internazionale, e poi da lì fino al 15 si recherà in Slovacchia, visitando le città di Bratislava, Prešov, Košice e Šaštin. Un segnale di tranquillità per evitare di far allarmare i fedeli. L’intervento al quale è stato sottoposto il Papa arriva all’inizio di luglio, il mese da sempre riservato al riposto estivo dei Pontefici con la sospensione di tutte le udienze, sia quelle private che quelle generali del mercoledì. L’unico impegno previsto in agenda, oltre agli Angelus domenicali, è la messa del 25 luglio, nella Basilica Vaticana, per la I Giornata mondiale dei nonni e degli anziani istituita proprio da Bergoglio.