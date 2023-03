papa-francisco-autoriza-nova-etapa-para-santificar-padre-de-sc;-entenda

Com decreto papal, Padre Aloísio Sebastião Boeing passa de ‘Servo de Deus’ para ‘Venerável’. Ele nasceu no Sul catarinense. Padre Aloísio Sebastião Boeing, que está em processo de canonização

O Papa Francisco autorizou mais uma etapa no processo de canonização do padre de Santa Catarina Aloísio Sebastião Boeing. Com o decreto publicado na quinta-feira (23), o religioso passou de “Servo de Deus” para “Venerável”, título de reconhecimento da virtude heroica do candidato a santo, informou a Arquidiocese de Florianópolis.

A autorização ocorreu no Vaticano e, agora, o próximo passo é a busca e investigação de um milagre que tenha acontecido comprovadamente por interferência do padre. Se passar por todas as fases, o padre passa a ser considerado santo (veja as etapas abaixo).

Quem é o padre Aloísio?

Aloísio Sebastião Boeing nasceu em 24 de dezembro de 1913 em um local conhecido como Vargem do Cedro, atualmente dentro do município de São Martinho, no Sul catarinense. Com 12 anos, incentivado pelo pároco da região, ele saiu da cidade, com mais outros três colegas.

Em 1974, fundou a Fraternidade Mariana do Coração de Jesus, em Jaraguá do Sul, no Norte. O padre morreu em 17 de abril de 2006 e foi sepultado no jardim ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosário, na mesma cidade. Todo dia 17 de cada mês, lembrando o dia do falecimento de Boeing, é celebrada a missa da Misericórdia, às 15h, na Capital.

Processo de canonização

O processo começou em 2013 na Diocese de Joinville, também no Norte catarinense. Em 2015, foi encerrada a fase diocesana e iniciou-se a fase em Roma. O vice-postulador do processo de canonização de Aloísio, padre Léo Heck, explicou as próximas etapas.

“Começa a se estudar graças especiais e verdadeiros milagres alcançados pela intercessão do Venerável Servo de Deus. Geralmente o milagre acontece no campo da cura física. Para que haja um milagre, é necessário que a cura seja instantânea e definitiva, inesperada e sem uma razoável explicação para a ciência médica. Ao mesmo tempo requer-se a intercessão clara daquele Servo ou Venerável”, explicou.

Graças atribuídas ao Venerável Padre Aloísio

Conforme o padre Léo Heck, ainda não há um estudo com detalhamento sobre milagres específicos feitos pelo religioso. No entanto, há “muitas graças alcançadas por intercessão”, citou Heck.

“Todos envolvendo mulheres que não conseguiam engravidar; gravidez de risco; nascituros com graves problemas. Para os envolvidos são tidos vivenciados como verdadeiros milagres. São muitos os casais e as famílias que vêm relatar graças nesta linha. O Padre Aloísio foi sempre muito atencioso nestas questões familiares. É um grande intercessor. Creio que o milagre da beatificação virá de um caso desses, envolvendo criança”, explicou.

Caminho para se tornar santo

“Pela comprovação de um milagre, o Venerável passa a ser Beato. A beatificação permite agora um culto maior, que abrange a Diocese e região onde o beato viveu e morreu com fama de santidade. Havendo mais um milagre comprovado, o beato passa a ser canonizado e recebe então todos as honras de Santo de Altar”, finalizou.

Títulos concedidos pela igreja:

Servo de Deus: título que a pessoa recebe ao ser iniciado o processo de beatificação;

Venerável: título decretado quando comprova-se que a pessoa viveu as virtudes cristãs de forma heroica ou que sofreu martírio;

Beato: título decretado quando se comprova um milagre por intercessão da pessoa. O beato pode ser venerado dentro da Igreja Católica na sua região;

Santo: título decretado quando se comprova um segundo milagre por intercessão da pessoa após a beatificação. O santo pode ser venerado na Igreja Católica em todo o mundo.

Processos em Santa Catarina

Somente Madre Paulina recebeu o título de santa na Arquidiocese de Florianópolis. Ela foi beatificada em 1991 e canonizada em 2002.

Santos: Santa Paulina (Vígolo, Nova Trento)

Beatos: Beata Albertina Berkenbrock (São Martinho)

Venerável: Venerável Servo de Deus Padre Aloísio Boeing (Jaraguá do Sul)

Servo de Deus: Servo de Deus Frei Bruno Linden (Joaçaba)

Servo de Deus Padre Léo Tarcísio Pereira (São João Batista)

Servo de Deus Marcelo Câmara (Florianópolis)

Beata Albertina Berkenbrock

A beata Albertina Berkenbrock pode ser canonizada e se tornar a primeira santa nascida em Santa Catarina. O processo junto ao Vaticano aguarda a comprovação de um milagre atribuído a ela para ter prosseguimento.

Beata Albertina Berkenbrock

A menina foi morta em 1931, aos 12 anos, e ganhou fama de milagreira em seguida. Albertina foi beatificada em 2007 pelo Vaticano.

Filha de agricultores, Albertina estava no meio do mato à procura de um boi, na comunidade rural de São Luiz, no Sul catarinense, quando foi atacada por um empregado da família. A menina resistiu a uma tentativa de estupro e morreu degolada por um punhal.

