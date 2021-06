Papà Michele Merlo: “Nessun motivo per vivere” poi parla di Maria e Emma

Domenico, il padre di Michele Merlo, non si dà pace: è troppa la sofferenza per aver perso il figlio in modo tanto repentino quanto inaspettato. L’ex allievo di Amici è stato stroncato da una leucemia fulminante che ha innescato una emorragia cerebrale risultata fatale. Lungo le pagine di Di Più, il genitore ha raccontato il dolore immenso che sta condividendo con la moglie Katia. Domenico ha anche parlato di Maria De Filippi ed Emma Marrone, narrando un toccante retroscena relativo alla cantante salentina.

“Lui era il nostro unico figlio e per me e mia moglie adesso non c’è più un motivo per vivere”, ha confidato con amarezza e sconforto il padre di ‘Mike Bird’ (nome d’arte con cui gareggiò nel talent show di Canale Cinque). L’uomo ha quindi spiegato che vive assieme alla consorte da quarant’anni e che mai avrebbe “immaginato di dover sostenere” con lei una “prova così tremenda”.

Spazio poi alla moglie di Maurizio Costanzo e all’artista Marrone: “Michele era grato a Maria De Filippi e ogni manifestazione di affetto per lui fa sentire meno soli me e mia moglie”. Le dichiarazioni più toccanti sono però state quelle riservate ad Emma, la quale ha sofferto parecchio nell’apprendere la tragedia di cui è rimasto vittima il giovane cantante, suo allievo durante il talent show di Mediaset.

“Mi hanno toccato anche le sue parole. Lei è stata la sua insegnante ad Amici; è stata come una sorella”. E ancora: “‘Il mio cuore si è spezzato in mille pezzi’, ha detto. C’è stata una visita privata, lei gli ha teneramente portato un mazzo di rose alla camera ardente. Mio figlio mancherà a tutti”.

Domenico ha anche parlato per la prima volta del percorso professionale di Michele dopo la conclusione della sua esperienza ad Amici, non nascondendo che il figlio ha dovuto incassare parecchi no che gli hanno fatto male. Merlo aveva provato ad entrare a far parte del cast di Sanremo Giovani e di X Factor, senza però ottenere il riscontro sperato nel corso dei provini. Infatti non è mai riuscito ad approdare alle fasi finali di entrambi i programmi.

Michele Merlo, il padre Domenico: “Ha sofferto per i no a X Factor e Sanremo Giovani ma non ha mai mollato”

Papà Merlo ha sottolineato che ‘Mike’ è sempre stato molto riconoscente per quanto avuto grazie ad Amici di Maria De Filippi. Dall’altro lato ha detto che ovviamente c’era rimasto male per l’eliminazione. “Poi aveva sofferto per i no a X Factor e alle selezioni al Festival di Sanremo”, ha aggiunto Domenico che ha inoltre raccontato che questi no avevano portato il figlio ad avere delle “crisi di ansia” e “attacchi di panico”. Nonostante ciò “non ha mai mollato e andava avanti per la sua strada e i suoi sogni”, ha concluso il genitore. Sogni che purtroppo sono stati spezzati da una maledetta leucemia fulminante.