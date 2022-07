paperissima-sprint,-shaila-gatta:-i-motivi-dell’addio-a-leonardo-blanchard

Shaila Gatta rompe il silenzio sulla fine della sua relazione con Leonardo Blanchard: “Cambiate le esigenze”

L’ex velina di Striscia la notizia e conduttrice di Paperissima Sprint a fine maggio ha annunciato la fine della sua relazione con l’ex calciatore Leonardo Blanchard. I due sono stati insieme per quasi tre anni e la loro storia d’amore è stata al centro del gossip per diversi anni. Adesso Shaila ha rotto il silenzio sulla fine della sua relazione rivelando perché i due si sono detti addio e come sono adesso i loro rapporti. Infatti sull’ultimo numero del settimanale TvMia, Noemi Zanetti riporta alcune dichiarazioni della ballerina in merito alla fine della sua storia d’amore:

“Come tutti i percorsi che intraprendiamo nella vita, le cose possono cambiare, come anche le nostre esigenze. Anche per noi in questo caso, è stato così. L’importante è avere sempre affetto e stima reciproci.”

Paperissima Sprint, la conduttrice sul rapporto con l’ex fidanzato: “Nessun rancore”

La storia d’amore tra Shaila Gatta e Leonardo Blanchard sembrava inossidabile. L’ex velina, infatti, in numerose interviste ha sempre elogiato il ragazzo elencandone i pregi, sostenendo che l’unico difetto fosse la lontananza ed addirittura aveva confessato di aver voglia di creare una famiglia con lui. A fine maggio, attraverso i loro social, è arrivato l’annuncio del loro addio ed ha lasciato spiazzati tutti i fan della coppia. E Shaila, sempre stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, ha rivelato anche in che rapporti è rimasta con il giovane: ”

Sono stati anni bellissimi, ho solo bei ricordi, nessun rancore, veramente tante risate.”

Insomma tra i due è finito l’amore ma non la stima ed il rispetto reciproci.

L’ex Velina è concentrata sul suo lavoro: “Soddisfazione immensa”

Se la vita sentimentale non procede a gonfie vele, quella lavorativa, invece, per Shaila Gatta è ricca di soddisfazioni e traguardi. Dopo essere stata per quattro anni Velina di Striscia la notizia con Mikaela Neaze Silva adesso le due, che di recente hanno fatto un annuncio, sono al timone di Paperissima Sprint che va in onda su Canale5 dal lunedì al sabato alle 20.40. La Gatta svela: “Per me è la quarta edizione ed è una soddisfazione immensa. Voglio pensare soprattutto a me stessa, per me la priorità è il lavoro.”

