“PAPRIKA” è il nuovo singolo di GIONATHAN e GROOVHERTZ

Dal 1° luglio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica “Paprika”, il nuovo singolo di Gionathan e GroovHertz già disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 giugno.

“Paprika”, il nuovo singolo di Gionathan e GroovHertz, segna un grande ritorno ai tempi dell’Italo disco e racconta la storia di una coppia che ha il desiderio di fuggire dal caldo afoso della città per andare al mare, ma senza una destinazione precisa. Seguono baci al sapore di paprika, che i due si scambiano durante le sere d’estate sulla spiaggia. Una canzone che ha tutte le caratteristiche per diventare una delle più ballate dell’estate 2022, grazie al suo fresco sound disco mescolato all’indie pop Anni ’80 tipico dei The Kolors o di Tommaso Paradiso. Il brano è stato scritto con Stefania Piovesan, una voce leggendaria della Dance, da molti anni collaboratrice e vocalist di Gabry Ponte, la quale ha anche contribuito ai cori del pezzo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Certe canzoni nascono in maniera totalmente inaspettata e prendono strade tutte loro. Con Rocco Kredo avevamo realizzato questa produzione parecchio funk per il nostro progetto GroovHertz, ma non era in programma che sarebbe diventata un pezzo in italiano o che l’avrei cantata io (visto il mio album “Anima Libera” appena uscito), fino a quando, qualche settimana fa, non ha incominciato a fare veramente caldo e soprattutto non ho incrociato la mia vecchia amica Stefania Piovesan… a quel punto tutto è stato naturale e veloce. Negli ultimi anni le canzoni che escono durante il periodo estivo, hanno caratteristiche molto simili: un ritmo latino, o comunque esotico, e una serie di clichè nel testo e nel cantato; noi non ci abbiamo badato più di tanto eabbiamo parlato di estate facendo la musica che ci piace e ci diverte, senza prenderci troppo sul serio, anzi giocandoci: il protagonista della canzone si lamenta più volte della “fissa col latino” di lei, in una sorta di amore/odio che sparisce immediatamente nel momento in cui la vede ballare sulla spiaggia, sotto la luna piena. In Paprika abbiamo messo tutta la voglia di vita e di libertà che abbiamo per questa estate 2022; dopo due anni difficili, non vedo l’ora di partire per il tour estivo per suonarla live nelle piazze e sulle spiagge d’Italia!”

Biografia

Cantautore versatile ed eclettico, producer e videomaker, Gionathan si forma musicalmente tra Italia, Spagna e Stati Uniti. Colleziona una lunga serie di collaborazioni e calca sin da subito palchi importanti sia con le proprie canzoni che come vocalist, fino ad essere scelto come corista di X-Factor in due diverse edizioni.

Nel 2014 esce con “Come Sabbia”, innovativo e apprezzato album urban realizzato a quattro mani con dj MistaB che vede la partecipazione di esponenti della scena HipHop italiana, quali Maxi B, ATPC ed altri. Il disco si piazza subito alla posizione n2 della classifica RnB di iTunes, mentre i 4 singoli estratti raggiungo tutti la parte alta della classifica indie nelle radio italiane, permettendo ai due di vincere diversi contest, di essere inseriti in numerose compilation e di suonare sui palchi di importanti festival.

Nel 2015 nasce il progetto Gionathan & the Groovers, molto prolifico sul piano live, con il quale il cantante inciderà l’album “DiVersione Acustica” (2016), presentato con un concerto sold-out al Teatro S.Anna di Torino. Verranno estratti due singoli che supereranno entrambe le 1500 rotazioni radiofoniche. Nel 2017 la band è finalista al TourMusicFest, si classifica terza al SanRemo Rock Festival (su 1300 progetti) e viene scelta da Red Ronnie come band FIAT Music per aprire il concerto torinese dei TheKolors.

Ad aprile 2018 esce su VEVO “Niente di strano”, il nuovo singolo, che entra subito in classifica AirPlay. Nell’estate dello stesso anno, un tour di 15 date lo porta a suonare live in tutta Italia, dal nord al sud, alla conclusione del quale firma per l’etichetta svizzero Profimusic.

Nel 2019 vengono pubblicati i singoli e i videoclip “Caduta Libera”, “Friendzone,” “A tempo su di noi” e “Stanotte” che ricevono tutti un’ottima accoglienza sulle piattaforme di streaming.

A gennaio 2020 Gionathan è uno dei 10 artisti invitati al RadioMusicFest, evento Radio e TV, mentre a febbraio tiene un concerto per il programma televisivo VeNew274. Entrambe gli eventi vengono trasmessi in tutta Europa. Da maggio ad agosto 2020 è la volta dell’originale progetto “Corro e Basta”, singolo uscito in 5 versioni completamente diverse a cadenza trisettimanale.

Le ultime 3 uscite dell’artista sono invece in lingua inglese: “I feel the groove”, grintosa hit nu-disco, “Mary did you know”, versione urban del classico natilizioe e “Good premonition”, sinuosa ballad neo-soul.

Durante il 2021 Gionathan rilascia l’anti-tormentone estivo “Dimmi di no”, al quale fa seguito un tour in full band nel centro e sud Italia. In autunno esce il singolo “Luna Park” in collaborazione con Karen Marra (The Voice of Italy).

A febbraio 2022, selezionato tra i 24 finalisti della prima edizione di Sanremo Christian Music Festival, vince i Premi Miglior Composizione e Alberto Testa, con la canzone “Tu mi hai amato per primo”.

L’8 aprile 2022, Gionathan debutta con il suo album solista “Anima Libera”, scritto e prodotto dal cantante torinese ed edito dall’elvetica Profimusic.

