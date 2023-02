Para amenizar problema da estiagem, começa transposição de água para barragem em Passo Fundo

Medida preventiva quer evitar prejuízos ao abastecimento de água para a população. Imagem da barragem Miranda

RBS TV/Reprodução

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) começa nesta segunda-feira (13) a montar um sistema de transposição de água que deve ajudar a amenizar os efeitos da estiagem em Passo Fundo, no Norte do estado, e evitar prejuízos ao abastecimento para a população.

De acordo com o superintendente regional da Corsan, Aldomir Santi, a ideia é pegar água de um lago e trazê-la para a barragem do Arroio Miranda, que está um metro e 10 centímetros abaixo do nível normal.

“A situação das barragens que abastecem Passo Fundo segue preocupando. Com a falta de chuva, os níveis dos reservatórios estão abaixo do normal. Para tentar evitar que a situação piore, essa é uma das medidas preventivas que vêm sendo adotadas”, conta.

O lago fica em uma pedreira de Passo Fundo e tem cerca de 70 metros de profundidade. A Corsan vai montar uma tubulação que vai ligar o lago até o Arroio Miranda. Pelo curso normal da água, ela vai chegar até a barragem. A medida não é inédita: já foi adotada em outras ocasiões.

O mesmo ocorre na principal barragem de Passo Fundo, onde é feita a transposição de água do Rio Jacuí para o reservatório. Desde dezembro, uma tubulação de quase 5 quilômetros leva, com a ajuda de um gerador, a água até a barragem.

