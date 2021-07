paradisi-inesplorati:-combattere-stress,-ansia-e-panico-grazie-al-nostro-pianeta.

Paradisi Inesplorati: National Geographic propone il nostro pianeta come contrasto a stress, ansia e panico. La straordinaria serie su Disney+.

Si chiama Paradisi inesplorati ed è uno degli ultimi progetti National Geographic, sbarcato sulla piattaforma Disney+ nei mesi scorsi.

Un progetto futuristico e attuale che forse si riesce a raccontare partendo dal suo titolo originale, Earth Moods, ovvero gli stati d’animo della terra.

Cinque episodi di poco più di 30 minuti ciascuno che propongono cinque diverse ambientazioni del nostro pianeta corredate da musiche rilassanti.

Una proposta d’avanguardia che mira a contrastare stress, ansia e panico ma che non si ferma solo a questo: lo spettatore abbandona il proprio divano per essere trasportato in una connessione quasi spirituale con gli scenari del nostro pianeta.

I cinque episodi sono:

Calma Glaciale;

Luci Notturne;

Pace Tropicale;

Solitudine Deserta;

Visioni Idilliache.

Un’esperienza che abbiamo provato e che consigliamo a tutti i lettori.