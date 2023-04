Paraguaio é preso com quase duas toneladas de maconha escondidas em fundo falso de carreta, em Pirapozinho

Polícia Militar Rodoviária abordou o veículo no km 480 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), nesta quinta-feira (30). Mais de 2 mil tabletes do entorpecente foram apreendidos, em Pirapozinho (SP)

Um homem, de 33 anos, foi preso por tráfico de drogas nesta quinta-feira (30), após ser flagrado transportando quase duas toneladas de maconha em um fundo falso de uma carreta na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Pirapozinho (SP).

Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária, o flagrante aconteceu durante abordagem ao veículo, com trator e semirreboque, com placas do Paraguai, que transitava no km 480, no sentido de Pirapozinho a Presidente Prudente (SP).

Durante a vistoria, os agentes descobriram um fundo falso no assoalho do compartimento de carga da carreta. Nele, foram localizados 2.451 tabletes de maconha.

A droga totalizou 1.635 quilos.

Depois do flagrante, o motorista, um homem de 33 anos de origem paraguaia, foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.

A droga e o veículo também foram apreendidos.

