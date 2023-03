Paraguaio procurado pela Interpol acusado de violência sexual contra menor de idade é preso em SC

Homem de 40 anos estava na lista da difusão vermelha da organização. Ele foi preso em Joinville e foi cumprido um mandado de prisão preventiva para fins de extradição. Procurado pela Interpol é preso em Joinville

Um paraguaio de 40 anos procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) foi preso em Joinville, no Norte catarinense, informou a Polícia Federal. Ele era procurado pela Justiça do Paraguai, onde responde a um processo por violência sexual contra menor de idade.

O homem foi preso na tarde de quarta-feira (29) na empresa onde trabalhava, no bairro Atiradores. O crime pelo qual ele responde ocorreu em 2019. Ele estava na lista da difusão vermelha da Interpol (entenda mais sobre isso abaixo).

O Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília fez o pedido de prisão preventiva para fins de extradição dele. O documento foi feito com base nas informações da difusão vermelha incluídas pelas autoridades do Paraguai.

A localização do foragido foi descoberta após investigação da PF catarinense. O mandado de prisão preventiva para fins de extradição foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Após ser preso, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará até ser extraditado ao Paraguai.

O que é a lista da difusão vermelha da Interpol?

Um alerta vermelho é um pedido de um autoridade para localizar e provisoriamente prender uma pessoa que tenha um mandado de extradição, ou algo legalmente similar.

Para uma pessoa estar na lista da difusão vermelha, é preciso um pedido feito por um país integrante da Interpol ou por um tribunal internacional.

