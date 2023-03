Paraíba do Sul abre inscrições para curso gratuito de operador de sistemas computacionais em rede

São 20 vagas disponíveis para moradores que tenham completado o ensino fundamental ll. Saiba como se inscrever. Paraíba do Sul (RJ) abriu, nesta segunda-feira (27), as inscrições para um curso gratuito de operador de sistemas computacionais em rede.

Ao todo, estão disponíveis 20 vagas para moradores que tenham completado o ensino fundamental ll.

As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira (31), de 9h às 16h, na secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. O endereço é Rua Heinz George Well, nº 36, no Centro. Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável.

Para se inscrever, é preciso apresentar um documento de identificação com foto oficial, CPF, comprovante de residência, comprovante de nível de escolaridade e comprovante de renda (caso o interessado seja de menor, o documento deverá ser de um responsável).

As aulas serão realizadas na Escola Municipal Professor Melchor Del Blanco Miguel, no bairro Eldorado. A data de início do curso ainda não foi divulgada pela prefeitura.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

valipomponi