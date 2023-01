Paraíba tem 221 vagas de emprego disponíveis pelo Sine

Oportunidades de trabalho estão distribuídas em seis cidades do estado.

65 dessas vagas são para pessoas com deficiência.

221 vagas estão disponíveis em seis cidades da Paraíba. (Foto: José Fernando Ogura/ANPr/Arquivo)

Paraíbax tem 221 vagas de emprego disponíveis através do Serviço Nacional de Empregos no estado (Sine-PB). Oportunidades de trabalho são nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Santa Ritax, Bayeux, Cajazeiras e Guarabira.

Maior parte das vagas são para técnico de manutenção industrial (50) e auxiliar de linha de produção (50) para pessoas com deficiência, ambos os cargos estão disponíveis em João Pessoax. A Capital ainda oferece dez vagas de frentista e dez de promotor de vendas, entre outras.

Campina Grandex tem mais oportunidades para pedreiros, sendo 15 no total. Para pessoas com deficiências, a cidade ainda oferece outras 15 vagas como servente de pedreiro. Todas as 20 vagas de Guarabira são para costureiros em geral.

Santa Rita e Bayeuxx tem vagas de ajustadores mecânicos, sendo cinco em cada uma das cidades. Cajazeiras tem duas vagas para recepcionista e uma para promotor de vendas.

Interessados devem procurar a sede do Sine-PB, localizada na rua Duque de Caxias, 305, no Centro de João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão), com RG e CPF. Outras informações podem ser obtidas através dos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624 (em João Pessoa) e (83) 3310-9412 (em Campina Grande).

Vagas de emprego por cidade

João Pessoa: 136 vagas

Auxiliar de escritório (1);

Auxiliar de linha de produção – pessoas com deficiência (50);

Comprador (1);

Consultor de vendas (3);

Cozinheiro de restaurante (1);

Cozinheiro geral (2);

Cuidador de idosos (2);

Frentista (10);

Mecânico de automóvel (2);

Promotor de vendas (10);

Representante comercial autônomo (1);

Técnico de manutenção industrial – requer curso técnico (50);

Vendedor porta a porta (3).

Campina Grande: 35 vagas

Atendente de farmácia (1);

Manicuro (2);

Pedreiro (15);

Servente de pedreiro – pessoas com deficiência (15);

Vendedor pracista (1);

Vendedor porta a porta (1).

Guarabirax: 20 vagas

Costureira em geral (20.

Bayeux: 14 vagas

Ajustador mecânico (5);

Jardineiro (1);

Soldador (5);

Telefonista (3).

Santa Rita: 13 vagas

Ajustador mecânico (5);

Cozinheiro geral (5);

Telefonista (3).

Cajazeirasx: 3 vagas

Promotor de vendas (1);

Recepcionista secretária (2).



Vito Califano